Caso Isabella Mesa: se adelanta audiencia contra Sebastián Villegas, señalado asesino de la joven

En la tarde de este martes, 30 de enero de 2024, se dio inicio a la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Sebastián Villegas, señalado asesino de la joven Isabella Mesa en Medellín.



El cuerpo de la mujer se encontró dentro de una maleta en el interior de una vivienda del barrio Doce de Octubre de la capital antioqueña.

Puede ver la audiencia en vivo aquí:

¿Quién es Sebastián Villegas?

Según información de la Policía, Isabella Mesa vivía en México, pero viajó a Medellín para visitar a sus amigos y su novio, Sebastián Villegas, un soldado de 21 años. Al parecer, la madre del uniformado lo acusó en el Batallón de Ingenieros para el Combate N.°4, y él mismo se habría entregado.

De acuerdo con información entregada por Blu Radio , la madre de Sebastián Villegas encontró en el interior de su casa el cuerpo de Isabella Mesa. Su hijo, al parecer, la había invitado al inmueble horas antes.

"Sobre el feminicidio de Isabella Mesa Sánchez, de 19 años de edad y que deja a un hijo de 3 años, yo quiero decir que ya estamos al frente de este caso. Se presentó un feminicidio directamente por su pareja sentimental y quiero hacer un llamado al cuidado de nuestras mujeres, qué dolor y qué tristeza", dijo el alcalde Federico Gutiérrez al medio citado.



¿Cómo se entregó Sebastián Villegas?

Desde la Cuarta Brigada informaron que el soldado Sebastián Villegas, quien estaba de permiso desde el 25 de enero, se presentó de manera voluntaria a la unidad militar y fue puesto a disposición de las autoridades.

Lo que habló Isabella Mesa con su mejor amiga antes de ser asesinada

La mejor amiga de Isabella Mesa se pronunció en sus redes sociales: "Tanto que hablábamos de los feminicidios y tanto miedo que nos daba algún día encontrarnos en esta situación. Hoy día con todo el dolor de mi alma me toca despedirte a ti, mi mejor amiga, mi compañera, mi loca.. Me pregunto ¿por qué a ti? Solo nos brindabas felicidad a todos. No entiendo por qué te arrebataron la vida de esta manera, no lo merecías".

"Todo el tiempo que esperamos para vernos y solo pudimos compartir unos días, tus últimos días... Tus últimas risas fueron a mi lado, el último abrazo que diste fue a mí, mi princesa hermosa, te mando un abrazo al cielo, sé que estarás mejor allá. ¡Nunca me olvidaré de ti, mi rayito de sol! ¡Gracias, gracias por dejarnos a todos tantos momentos llenos de felicidad, porque eso eras para todos, una luz llena de alegría en nuestras vidas, TE AMO POR SIEMPRE, ISABELLA 🦋💛🐯💙", concluyó Tatiana Vélez, mejor amiga de la víctima.