Esposa de soldado asesinado en Valdivia quiere adoptar al perrito asignado al uniformado

Los seis cuerpos de los soldados asesinados en Valdivia en medio de un campo minado se encuentran en Medicina Legal de Medellín, mientras que sus familias están a la espera de que sean entregados para las correspondientes honras fúnebres.

La esposa y los dos hijos de siete y nueve años, del soldado profesional Jesús Manuel Casso Campo, van rumbo a Popayán a reclamar el cuerpo del militar.

¿Qué sabía la esposa del soldado sobre la operación?

Sandra Gómez, esposa del informado, contó que antes de empezar la misión que le costó la vida, el soldado insistió en la asignación de un perro antiexplosivos. Sin embargo, no se lo dieron porque el canino no había cumplido el tiempo de entrenamiento, de acuerdo con su versión.

El Batallón de Operaciones Terrestres número 24, de la Séptima División del Ejército se fue a terreno antioqueño con un guía canino sin perro. Por esto, la esposa hace duros reclamos a las autoridades, pues el soldado le detalló su preocupación por chat, al saber que su perro antiexplosivos no lo acompañaría en una zona altamente peligrosa.

Este militar era uno de los binomios caninos que estaban patrullando en la zona y que tenía la responsabilidad de despejar el camino de artefactos explosivos. Sin duda, un terreno en el que el peligro era inminente.

“Él me decía: 'sin ese perro no somos nada acá’, porque el perro es el guía, es el que va abriendo camino, pero así lo ponían a trabajar. Yo le manifestaba ´no vaya, diga que no’. Pero él me decía: ‘me toca’”, sostuvo Sandra Gómez, esposa del soldado fallecido.

Kaiser, un golden retriever de siete años, además de ser el compañero de múltiples operaciones del uniformado, era una prioridad en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, donde las minas son un elemento común en los bombardeos contra los grupos terroristas.

El perro, el día del ataque, no pudo acompañarlo porque no estaba reentrenado.

Ante el asesinato del soldado Casso, la familia afirma que el perrito se convirtió en parte de ellos. Y ahora Sandra Gómez le pide al Ejército que Kaiser pueda vivir con ella y sus dos hijos.

“Él se había convertido en el hijo de él (soldado Casso)”, acotó Sandra Gómez.

El uniformado llevaba solo un año como soldado profesional en el Batallón de Operaciones Terrestres número 24 de la Séptima División del Ejército en Antioquia; cuatro años atrás obtuvo la certificación de guía canino.

