Mal olor, vómito y cambio de habitación: hija de familia hallada muerta en San Andrés hace denuncia

La familia bogotana Martínez-Canro llegó el día miércoles 9 de julio a San Andrés Islas. Su vuelo aterrizó sobre las 8:30 a. m. y tenían planeado irse a la capital, ciudad donde residían desde hace 12 años, nuevamente este domingo 13 de julio. Sin embargo, una tragedia les cambió la vida y, como detalló el padre de una de las víctimas, "ha sido una amargura".

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Mathías Martínez Canro, de cuatro años: esos fueron los nombres de los fallecidos en extrañas circunstancias dentro de una habitación de un hotel de la isla colombiana ubicada en el caribe frente a Nicaragua. El hecho, de acuerdo con el reporte de las autoridades, ocurrió el pasado viernes 11 de julio, fecha en la que se dio el hallazgo de los cuerpos sin vida.

Fue el padre de Viviana Andrea, Orlando Canro, quien encontró los cadáveres esa mañana sobre las 7:30 y, desde aquel día, no ha tenido descanso. En entrevista con Noticias Caracol, el hombre que viajó en compañía de su esposa, su yerno y su nieto como regalo de su hija indicó que la situación es "una vaina que nadie espera. Solo vueltas para la Fiscalía, para Medicina Legal, para un lado, para otro, pero no ya no hay ganas. Mi afán ahorita es irme para Bogotá con sus cuerpitos. Esa es la única angustia que yo tengo", manifestó.

El abuelo explicó que estaban en la turística ciudad por un "paseo" todo pago por Viviana Andrea con el propósito de celebrar el día del Padre y el cumpleaños de su esposa, viaje que, según señaló su hija, Mayerli Andrea Canro, llevaba pagando desde hace, aproximadamente, un año. "Llevábamos nomás dos días compartiendo", aclaró Orlando y reiteró lo inesperado de la situación. Recuerda que, de hecho, estuvieron todo el día jueves compartiendo hasta horas de la noche, cuando, sobre las 8 p. m., se separaron y cada uno fue a su habitación.

Hasta el momento, no había percibido ninguna situación extraña de salud. Destacó que ese día estuvieron en la playa y que todos los familiares comieron lo mismo: "Nos tomamos unas cervezas, nos tomamos aguardientes y comimos y nos despedimos bien. Mi hija me dijo: 'Papito, mañana madrugamos, vamos a alquilar un carrito y nos vamos a recorrer la isla'. Paseamos ese día porque el sábado tenía una práctica de buceo, entonces íbamos a eso el viernes y se buceaba el sábado".

Respecto al niño de cuatro años, hijo de la pareja, aclaró que había comido igual que los adultos, solo que en menor cantidad porque, como describió, "estaba deshidratado". Mayerli Andrea reveló en diálogo con Noticias Caracol que esas fueron las primeras señales que indicaron que algo andaba mal.

Los hijos mayores de Viviana, de 25 y 23 años, habían decidido no ir al viaje, ya que tenían compromisos de trabajo. Sin embargo, su hija Mayerli, quien quedó a cargo del salón de belleza del que era dueña la mujer, se mantuvo en contacto constante con su madre. Hablaban todos los días y en las noches hacían videollamadas en las que le contaba sobre su día.

En medio de aquellas conversaciones, la salud de su hermano pequeño salió entre lo más relevante, al parecer, se había deteriorado rápidamente: "Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: 'Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita', dijo que era raro".

Canro manifestó que al día siguiente, el jueves, el menor de edad continuó vomitando y que no presentó signos de mejora. No obstante, esa no fue la única situación que los alertó. De acuerdo con su hija mayor, "esa noche también me dijo que sentía un olor extraño en esa habitación, pero no se sabía qué olor era".



El extraño olor en la habitación y la solicitud que hizo la mujer al hotel

Conforme con la reserva, que dieron a conocer sus allegados, la familia arribó el miércoles a la ciudad de San Andrés e hicieron check-in en un hotel ubicado frente a la playa Bahia Sardina. Contrario a los primeros reportes que señalaban al hospedaje conocido como Portobelo Convention, el nombre del alojamiento en el que ocurrieron los hechos es el Hotel Toné 2.

Así lo indicó la hija de la familia, quien precisó que fue una de las habitaciones del segundo punto, ubicado en la carrera 6 -100, donde se hallaron los cuerpos. Noticias Caracol investigó y logró determinar que ambos hoteles hacen parte de la cadena colombiana On Vacation, cuya red de ofertas se da a conocer en su página web oficial. Conforme con Mayerli Andrea, a sus abuelos se les trasladó hasta el Portobelo Convention tras los hechos.

En principio, la familia se distribuyó en dos habitaciones de las instalaciones, la pareja y su pequeño hijo durmieron en un mismo cuarto que tenía dos camas, mientras que en el cuarto contiguo se quedó Orlando y su esposa. Desde el momento de la llegada, Viviana les señaló a sus familiares que algo estaba mal con la primera habitación.

"En un mensaje ella me dice: 'Todo ha cambiado tanto, los cuartos están sucios, no les hacen aseo'. La primera noche que llegaron dijo que estaba sucio, 'está feo, huele feo'", contó su hija y aclaró que el 10 de julio su madre se acercó a la recepción del lugar y pidió cambio de habitación. Según Canro, la mujer alegó por el mal olor y la suciedad que había.

"Necesito que me cambien", reiteraba Viviana Andrea sin obtener respuesta. Su hija solicitó al hospedaje que se envíen los videos en los que se le ve a su madre en la recepción pidiendo que le den otro cuarto.

Orlando Canro detalló que, de hecho, las quejas empezaron desde el mismo miércoles cuando llegaron a la isla: "Yo bajé a decirle a ella: 'Mamita, qué horrible esa habitación, está muy cochina, sucia, sin toalla, sin papel higiénico, sin nada'. Y ella me dijo, "Uy, papito, a mí no me gustó este hotel, esa pieza huele a feo'. Yo no sé, tenía un olor como a maluco, como moho. Lo pasamos así desapercibido y mire las consecuencias".

El padre de la víctima señaló que, tras el aviso, la administración del hospedaje le aseguró que "iba a hacer todo lo posible", sin embargo, "que todo estaba lleno, que no habían más habitaciones". "Tocó seguir ahí", dijo y añadió que el tema se dejó sobre la mesa con la única respuesta de que "harían todo lo posible por conseguir una habitación para ella".

El hombre aclaró que, al momento del hallazgo de su hija, yerno y nieto, no notó dicho aroma, ni tampoco su esposa: "Pues con esa zozobra que uno entra, no sentimos nada, pero otra persona que entró con nosotros, un hombre, salió urgente de ahí porque no aguantó el olor. Nosotros de la angustia lo que hicimos fue tapar a mi hija, que estaba desnudita y ver a mi nietecito y a mi yerno acostaditos en la cama como durmiendo".

Las autoridades añadieron que uno de los miembros de la familia se alcanzó a levantar al baño y vomitó la madrugada del jueves. Orlando confirmó el hecho y añadió que era su hija a quien vio acostada cerca de un charco de este liquido: "Trato de correr o algo porque quedó como en el vómito, donde se resbaló o algo".



El hotel se pronunció sobre las muertes: "Total colaboración"

Tras el trágico suceso ocurrido el pasado 11 de julio, fue la administración del hotel Portobelo la que se pronunció oficialmente. A través de un comunicado, el hospedaje manifestó que continúa "a la espera del resultado de la investigación" y reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

“El Hotel Portobelo Convention seguirá prestando total colaboración a las autoridades competentes”, aseguró la empresa, al tiempo que indicó que su personal ha respondido oportunamente a todos los requerimientos realizados por los organismos de investigación. Según lo informado, han permitido el ingreso de los investigadores para que realicen las inspecciones necesarias dentro del lugar.

Desde el hotel se reiteró que están comprometidos “la responsabilidad en cada etapa del proceso de investigación”, y enfatizaron su voluntad de mantener una actitud abierta, transparente y disponible para facilitar el avance del caso. Además, indicaron que las autoridades ya han sido recibidas en el establecimiento y han podido desarrollar sus labores sin obstáculos.

Finalmente, el comunicado expresó un mensaje de solidaridad hacia los familiares de las víctimas. “Acompañamos a la familia en este momento tan difícil”, señaló el hotel, agregando que respetan profundamente a quienes perdieron la vida y a sus allegados.

