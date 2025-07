Los detalles desconocidos de viaje de familia bogotana que murió en hotel Portobelo de San Andrés

“Llegué a la habitación de ellos, a golpearles en la puerta varias veces, pero no me abrieron”. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del 11 de julio en el hotel Portobelo, a orillas del mar y en una de las zonas más concurridas de San Andrés. La familia Canro había llegado a la isla hacía un par de días. Vivian Andrea viajó con su esposo Tito Nelson Martínez, su pequeño hijo de 4 años y con sus padres, a quienes invitó como regalo. Eran unas vacaciones de ensueño, disfrutando de la playa, de las risas, de los recuerdos. Sin embargo, el momento de magia se convirtió rápidamente en dolor.

Orlando Canro, en diálogo exclusivo con Noticias Caracol, quería devolverle a su hija Vivian un gesto bonito que ella había tenido el día anterior, cuando les llevó desayuno a su cuarto. Por eso, le preparó dos tintos para subirlos hasta su habitación, donde descansaba con Tito y el niño. Les golpeó y los llamó al celular, pero nadie daba respuesta. Este padre de familia se quedó con los cafés en la mano hasta que enfriaron.

Con el nerviosismo de qué estaba pasando, regresó a su habitación y le contó a su esposa que su hija no respondió a su llamado para darle los cafés. La pareja regresó al lugar de hospedaje de Vivian, con ganas incluso de tumbar la puerta. “Nos cansamos de golpear y no nos abrieron. Timbramos a los teléfonos y tampoco”, dijo.

Desesperados, bajaron hasta la recepción del hotel para pedir una copia de las llaves y así poder constatar si acaso sus familiares habían salido a dar una vuelta por la isla y no les avisaron. Al principio hubo reticencia, contó Orlando, pero los encargados del hotel accedieron a la petición tras ver el desespero de los padres.

“Desafortunadamente, yo presencié la escena”, reveló Orlando. El padre y la madre, ya con las llaves en su poder, ingresaron a la habitación. Allí vio a su hija tirada en el piso. Estaba desnuda. “Le puse una cobijita y comencé el pánico. Mi esposa venía detrás de mí”, contó sobre esos momentos.

Luego de esa escena, Orlando miró hacia un costado, viendo a su yerno y nieto acostados en la cama. “Para mí es muy extraña la muerte de ellos. No fue ni un envenenamiento ni una riña. Eso fue algo diferente”, aseguró. De hecho, con el dolor que siente por el trágico deceso, añadió que la hipótesis sería una intoxicación con algún elemento en esa habitación.



"Nosotros vinimos cinco, nos vamos los cinco": abuelo de la familia

Orlando, luego de cuatro días de la tragedia, continúa en San Andrés preguntando las razones de qué pudo pasarle a su familia. Todavía tiene el dolor de no haber podido recoger las ropas y los otros objetos sus seres queridos, las cuales le fueron devueltas en sus maletas respectiva. “Medicina Legal me comentó que al niño ya le habían realizado la autopsia y no le encontraron nada en el estómago, que tocaba esperar”, añadió.

Desde el hotel Portobelo emitieron un breve comunicado señalando el hallazgo de los tres cuerpos. “El hecho fue informado por familiares de los huéspedes, y de inmediato nuestro equipo activó los protocolos internos de atención y seguridad, brindando apoyo a los presentes y dando aviso inmediato a la Policía Nacional. Las autoridades llegaron al lugar, realizaron el procedimiento correspondiente y asumieron la investigación para esclarecer lo sucedido”, informaron.

La Policía de San Andrés está a la espera de los resultados de Medicina Legal y adelanta las pesquisas en la habitación donde se encontraron a los cuerpos, con el objetivo de esclarecer las causas de las muertes.

Los cuerpos de Vivian, quien era dueña de un salón de belleza, y Tito, propietario de una ruta escolar, serán entregados en las próximas horas a Orlando y su esposa, quienes afirmaron que no se moverán de San Andrés hasta que los tengan en su poder. “Nosotros vinimos cinco, nos vamos los cinco”, aseguró.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL