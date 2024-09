Ladrón arrastró a una mujer por toda una cuadra de Medellín para quitarle el bolso

La Policía de Medellín está en la búsqueda de un ladrón que arrastró a una mujer por el pavimento para intentar despojarla de sus pertenencias. Videos de cámaras de seguridad de la zona dejaron en evidencia el violento ataque.

Ladrón arrastra a mujer para robarla

Cámaras de seguridad del barrio Velódromo en Medellín captaron como un delincuente motorizado arrastró a una mujer por toda una cuadra para quitarle el bolso que cargaba.

El video, que tiene fecha del 13 de septiembre del 2024, muestra a la víctima gritando desesperada por ayuda y aferrada a su bolso. Ante la algarabía, los vecinos salieron a auxiliarla.

¿Cómo está la víctima?

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, la víctima, una mujer de 22 años, comentó que el ladrón se le acercó por la espalda, le haló el bolso y posteriormente la arrastró por la vía.

"Yo no sabía qué pensar. Dije: 'me están robando'. Pero no sabía por qué me arrastró. Él era agarrado del bolso y el bolso agarrado a mi brazo", describió.

Al notar la situación, los vecinos no tardaron en comenzar a gritar, pero esto no detuvo al ladrón de seguir arrastrando a la joven por el pavimento. Tras el ataque, tuvo que ser trasladada a la Clínica Las Américas, donde revisaron las múltiples heridas producidas por la acción criminal.

"Lo primero que quiso fue quitarme el bolso… no sentía dolor en el momento, la ambulancia no llegaba", comentó la víctima, quien dijo que, mientras ocurría el ataque, el delincuente se reía.

La mujer fue incapacitada durante 15 días.

La víctima aseguró que se desplazó a Medicina Legal para presentar el caso, allí le dijeron que como no se capturó al ladrón, no podían atender su denuncia. De momento, las autoridades están enfocadas en dar con el paradero del implicado.

