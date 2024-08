Médico Wilson Royero, presuntamente asesinado por su pareja, alcanzó a llamar a su mamá

Un crimen conmocionó a la comunidad del municipio de Anzá, Antioquia, donde el pasado domingo 18 de agosto fue asesinado el médico Wilson Royero, oriundo de Barranquilla, Atlántico. Su pareja, Ximena Martínez, sería la responsable del crimen.

¿Por qué le quitó la vida?

Según han informado medios, el médico Wilson Royero se encontraba con Ximena Martínez en un hotel del municipio, donde habrían discutido por una supuesta infidelidad.

La mujer, que llevaba ocho meses de relación con el profesional, lo habría apuñalado.

El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, informó que la sospechosa fue detenida tras presuntamente provocar "una lesión al interior de un hotel en el municipio de Anzá a una persona que se desempeñaba como médico en este municipio; le causa la lesión y fue capturada. Hay unos elementos materiales probatorios como el arma blanca utilizada que fue puesta a disposición de la Fiscalía".

“Ximena me dijo que mi hijo se había caído”

La mamá del médico Wilson Royero, Rosmery Díaz, fue clave para capturar a la presunta asesina de su hijo.

El galeno logró hacerle una videollamada a su progenitora, que vive en Barranquilla, tras recibir la herida que le costó la vida.

Según reveló Blu Radio, la mujer relató que "a las 3:16 de la madrugada recibo una videollamada de mi hijo, donde me dice: 'Ma, ma, me estoy muriendo'. Luego veo a mi hijo con la parte del tórax llena de sangre".

Posteriormente, la pareja de Wilson Royero "le quita el celular y yo le pregunto: '¿Qué pasó?’. La señora me dice que mi hijo se había caído e inmediatamente se cerró la llamada. En vista de la situación, me comuniqué con la Policía del cuadrante, de acá de Barranquilla, les comuniqué la situación y ellos me asesoraron".