¿Quién era el médico asesinado por paciente con esquizofrenia en clínica de Medellín?

El médico Juan Guillermo Aristizábal fue asesinado en el interior de la Clínica Medellín por un paciente que padece esquizofrenia. Hay luto en el gremio médico del país por cuenta del crimen contra este urólogo.



La Universidad CES de Medellín manifestó luto por el homicidio del médico, quien fue egresado de esa institución.

“Con profundo dolor extendemos nuestras condolencias a los seres queridos y allegados de nuestro egresado, Juan Guillermo Aristizábal. La Universidad CES rechaza cualquier práctica violenta hacia la vida y hacemos un llamado de solidaridad y respeto por el personal médico”, indicó la universidad.

El médico Aristizábal, asesinado durante la mañana de este jueves, 18 de abril de 2024, dejó una esposa y dos hijos.

Uno de los pasatiempos del médico Juan Guillermo Aristizábal era la música. El galeno asesinado era baterista en una banda.

Según información revelada por El Colombiano, el médico Aristizábal recibió amenazas de muerte por parte de un paciente. Esta preocupante situación se extendió a lo largo de 3 años.

Al parecer, el galeno asesinado tenía una secretaria que siempre le negaba el acceso al consultorio al paciente que lo hostigaba. No obstante, este jueves que ocurrió el fatídico hecho, ella no asistió a trabajar y dejó a un reemplazo que no tenía conocimiento de la situación.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se pronunció sobre este caso, asegurando que varios policías ingresaron al consultorio donde ocurrieron los hechos y encontraron el cuerpo del presunto homicida en el interior del baño y cerca, un arma tipo revólver.

“Los policías ingresan al lugar con todas las medidas de seguridad. Despejaron todo el consultorio, no encontraron a nadie hasta que en el baño hallaron a una persona sin signos vitales y con un arma de fuego a su lado”, puntualizó Manuel Villa.