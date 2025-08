Pico y placa de agosto en Medellín: pilas con importante cambio que se viene desde este lunes

Hasta este viernes 1 de agosto, continuará vigente la implementación del pico y placa de Medellín habilitada para este primer semestre. A partir del primer lunes de agosto, llegará un nuevo cambio que deben tener en cuenta todos los conductores de la capital antioqueña para evitarse dolores de cabeza o caras amonestaciones por incumplir con la normativa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si bien, durante la primera semana de este nuevo cambio no se impondrán sanciones reales, más allá del llamado de atención pedagógico, desde el lunes 11 de agosto aquellos que no cumplan con lo establecido podrán asumir caras y complejas consecuencias por usar su vehículo durante fechas no estipuladas.

Así las cosas, las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá y el área metropolitana de Medellín ya establecieron cuáles serán las nuevas condiciones del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2025. Los principales cambios se orientan exclusivamente hacia la distribución de dígitos de la placa acorde con cada día de la semana, pero los horarios estipulados actualmente se mantendrán, con la misma jornada continua y para todos los municipios.



Pico y placa en Medellín desde agosto: cambios a partir del lunes 4 de agosto

Desde el cuatro de agosto (iniciando la primera semana con amonestaciones pedagógicas y no económicas), los habitantes de Medellín y toda su zona metropolitana podrán circular por las vías acorde con las siguientes restricciones de pico y placa, desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche:



Lunes 6‑9

Martes 5‑7

Miércoles 1‑8

Jueves 0‑2

Viernes 3‑4

Esta medida aplicará para los carros particulares y aquellas motos de 2 o de 4 tiempos. Para los automóviles, son los últimos dígitos de la placa los que son tenidos en cuenta para las restricciones; para las motos, los primeros.



Pico y placa en Medellín segundo semestre: cuándo iniciarán multas económicas

Desde el próximo lunes 11 de agosto empezarán a regir las sanciones económicas para quienes incumplan con esta medida de movilidad. Es necesario tener en cuenta que los multados deberán pagar un total de 604.100 pesos, con base en la Unidad de Valor Básico (UVB).



¿Qué vías están exceptuadas de la medida?

Como ha ocurrido en ciclos anteriores, ciertos corredores clave de Medellín y su área metropolitana seguirán sin estar sujetos a la restricción. Para el segundo semestre del año, las siguientes rutas continúan excluidas de la medida:



El sistema vial del río, compuesto por la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Paralela.

La Avenida 33, desde el cruce con el río Medellín hasta su conexión con la Avenida Las Palmas.

La Avenida Las Palmas, en toda su extensión.

La Calle 10, en el tramo que va desde el río hasta la Terminal del Sur.

Los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80.

La calzada norte del puente Horacio Toro, específicamente entre los lazos que permiten el retorno hacia el sur.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los municipios de Bello e Itagüí, los tramos correspondientes de la Avenida Regional y la Autopista Sur no están exentos, debido a decisiones propias de las administraciones locales.

Publicidad

En cuanto al servicio de taxis, este continuará rigiéndose por una rotación quincenal: cada placa queda restringida una vez cada dos semanas. Esta modalidad, acordada previamente con el gremio de conductores, permanecerá vigente durante todo el segundo semestre. La medida se aplica entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., en días hábiles, y se organiza con base en el último número de la placa.

La Alcaldía de Medellín explicó que el esquema de rotación actual fue diseñado utilizando un modelo técnico que evita repetir dígitos de periodos anteriores. Para su formulación se analizaron datos sobre movilidad, patrones de circulación y el impacto de la medida, con el objetivo de adaptarse al crecimiento del parque automotor y optimizar la movilidad en la ciudad.

Publicidad

Pico y placa en Medellín hoy, viernes 1 de agosto

Este viernes 1 de agosto, último día con restricciones del primer semestre, no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 0 y 6, en el caso de los automóviles, ni aquellos cuya placa empiece por esos mismos dígitos, en el caso de las motocicletas. Como es costumbre en el primer semestre 2025, así opera la rotación:



Lunes: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Martes: placas terminadas en 2 y 8.

placas terminadas en 2 y 8. Miércoles: placas terminadas en 5 y 9.

placas terminadas en 5 y 9. Jueves: placas terminadas en 1 y 7.

Viernes: placas terminadas en 0 y 6.

La prohibición de circulación en los horarios establecidos implica que estos vehículos no podrán transitar por vías sujetas a la regulación, salvo en las zonas que están oficialmente exceptuadas.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO