Jhon Alex Castaño denuncia a alcalde de Samacá por amenazas en pleno concierto: "Nos van a dar bala"

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño denunció públicamente haber sido víctima de presuntas amenazas e intimidaciones por parte del alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, durante un concierto en el municipio. El hecho habría ocurrido en la noche del sábado 2 de agosto de 2025, cuando un incidente derivó en la suspensión anticipada de su show.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista relató que tanto él como su equipo de trabajo fueron amenazados por el alcalde del municipio, Wilson Castiblanco Gil, y varios de sus familiares. Castaño afirmó que, pese a un retraso de aproximadamente una hora y media en la logística del evento, se dispuso a cumplir el compromiso pactado.

"Quiero contarles que de todo lo que viví en la calle, de lo que sufrí en la calle, de todo lo que ustedes saben de mi historia de vida, jamás me había ofrecido plomo un alcalde. Quiero contar y aclarar todo lo que pasó anoche en Samacá, Boyacá, un lugar donde había más de 20 mil personas esperándome, un lugar donde estábamos cantando delicioso", comenzó diciendo en un video publicado en sus redes sociales. En el testimonio, narró que permaneció junto a su agrupación dentro de su vehículo mientras se solucionaban temas de organización y que posteriormente fueron conducidos a un camerino, donde tuvieron un breve encuentro con el mandatario local y personas allegadas a él.



Jhon Alex Castaño denunció públicamente a alcalde de Samacá

Según relató el artista, el contrato firmado establecía un show de una hora, sin actividades adicionales. Sin embargo, aceptaron tomarse una fotografía grupal con el alcalde y su familia antes de subir a tarima. Minutos después de iniciada la presentación, miembros del equipo del artista comenzaron a notar comportamientos inusuales por parte del mandatario, quien, de acuerdo con las declaraciones del cantante, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Castaño indicó que durante su actuación notó una creciente incomodidad en su equipo, especialmente en el área de control técnico. Desde allí, le comunicaron que el alcalde y algunos familiares habían subido a la consola de efectos y estaban interviniendo el trabajo de los técnicos. Además, recibió una alerta a través de su sistema de monitoreo: "Me dicen: 'Mucho cuidado, es que el alcalde acá nos está amenazando, que nos van a dar bala a todos, que no nos quieren'".

Ante la advertencia, el cantante decidió interrumpir momentáneamente el show para verificar lo que estaba ocurriendo detrás del escenario. Afirmó que, al acercarse, uno de los presentes, a quien identifica como el mandatario municipal, le dijo: "Les vamos a dar bala y se me van ya", según indicó el cantante en su denuncia. Frente a la situación, Castaño decidió suspender el concierto. Aunque intentó continuar con algunas canciones adicionales por respeto al público presente, aseguró que el nivel de tensión era insostenible y que la seguridad de su equipo estaba en riesgo. La presentación terminó luego de 55 minutos, sin que pudiera completarse la hora de show pactada.



Cantante asegura que interpuso la denuncia ante autoridades

"Nosotros no somos gente de guerra, nosotros no somos tropeleros, de hecho nosotros no tomamos ni en tarima. Yo soy el rey del chupe y llevo mucho tiempo que no tomo en tarima. Sepan que las acciones legales se van a tomar", afirmó el artista en el video. El intérprete de música popular también ofreció disculpas al público de Samacá por la cancelación anticipada del evento, señalando que muchas personas se desplazaron desde municipios cercanos para asistir al concierto.

Además de la denuncia pública, Castaño informó que su equipo legal ya inició los trámites para interponer las acciones judiciales correspondientes contra el alcalde Wilson Castiblanco, así como contra los familiares que lo acompañaban y que también habrían participado en las amenazas: "Se va a poner su demanda, se va a poner su caución, porque yo no voy a andar por el país con una amenaza de muerte encima", expresó en su denuncia.

Hasta el momento, ni el alcalde Wilson Castiblanco Gil ni su administración han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Tampoco han hablado públicamente los familiares mencionados por el artista en su denuncia. Jhon Alex Castaño concluyó su declaración pública reiterando que continuará con el proceso legal hasta que se tomen las medidas correspondientes y afirmó que no permitirá que su ejercicio artístico sea vulnerado por amenazas o abusos de autoridad.

