Sobreviviente de Metrocable desplomado dice que los recuerdos del accidente lo atormentan

El gerente de la empresa Metro de Medellín anunció que en los próximos días se entregarán ayudas económicas a los afectados por la caída de una de las cabinas del Metrocable, que dejó un muerto y varios heridos.

Uno de los heridos habló con Noticias Caracol y contó detalles de los momentos de pánico que vivió tras el accidente.

La caída de uno de los vagones del cable de la Estación Popular le cambió la vida a muchas personas. Una de ella es Luis Guzmán, de 38 años de edad. Este hombre se fracturó las costillas y presenta fuertes dolores en el tórax.

El sobreviviente manifestó que está en su casa y con su familia de puro milagro.

El accidente en el Metrocable le dejó secuelas

“No me podía acostar, me dolía todo porque si me acuesto no puedo respirar. Me fracturé tres costillas y tengo el pulmón golpeado. Estoy muy angustiado, uno sale de la casa contando que va a llegar al trabajo bien”, mencionó la víctima.

Hace pocos días, Luis salió del Hospital Pablo Tobón Uribe. Aseguró que le duele todo, pero lo más malo son los recuerdos que a cada rato lo atormentan.

“Digo yo que no subo a ese cable porque con verlo me da miedo. A veces estoy dormido y siento que me fuera a caer de la cama”, sostuvo Luis.

Aunque sabe que no hay dinero que compense lo que sucedió, este hombre recibirá una ayuda económica por parte de la empresa Metro de Medellín, antes de la indemnización.

