36 años de cárcel para sujeto que violó a estudiante en barrio Nueva Castilla de Bogotá

Jeison Nicolis Piñas Herreras fue condenado a 36 años de cárcel por el abuso sexual de una menor de edad que se dirigía a su colegio en el barrio Nueva Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

>>> En contexto: Violador de Nueva Castilla aceptó haber abusado de estudiante: “Ya toca”

¿Cuándo ocurrió el atroz crimen?

Los hechos se remontan al primero de noviembre de 2023, cuando la víctima se dirigía hacia su colegio. Eran las 6 de la mañana cuando fue abordada por el sujeto, que iba en una bicicleta.

Cámaras de seguridad evidenciaron cómo la acechó y, en un punto, se atravesó en su camino. Esgrimiendo un arma cortopunzante, la obligó a devolverse e ingresar con él a un terreno baldío, donde, además de abusarla sexualmente, le produjo heridas en extremidades e incluso en la cabeza.

Publicidad

La víctima tuvo que ser remitida a un centro asistencial, donde fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de las heridas.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá en aquel entonces, ofreció 20 millones de pesos en recompensa por el paradero del criminal: “A este desgraciado, como a todos los abusadores de mujeres, lo vamos a perseguir por todos los rincones hasta que lo capturemos y sometamos a la justicia”.

Publicidad

Tan solo dos días después, el viernes 3 de noviembre de 2023, se registró la captura del violador tras una investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá, que constó de entrevistas y análisis de videos de cámaras de la zona.

>>> Más sobre este tema: Señalado violador de Nueva Castilla habría perfilado durante varios días a su víctima

El 9 de noviembre, Jeison Nicolis Piñas Herreras fue enviado a la cárcel. La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y acceso carnal violento. Pese a todas las pruebas, en ese momento no aceptó los señalamientos.

No obstante, el 13 de marzo, el violador aceptó su culpabilidad luego de que el juez le explicara que no podría tener ningún tipo de rebaja de pena por lo que hizo.

Publicidad

El ciudadano extranjero, que en un principio no había aceptado los cargos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento, afirmó en la audiencia: “Señor juez, pues como le digo, sí, la verdad ya toca, porque si yo ya no salgo, voy a estar encerrado y si toca todo ese tiempo, pues algo que me ayude a descontar dentro del patio y eso. No sé qué dicen ustedes, no tengo más nada que decir”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Metropolitana en Antioquia

>>> Vea, además: Así siguieron, paso a paso, al violador de Nueva Castilla: dijo en el trabajo que se había caído