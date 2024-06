Abuela de niña encontrada en Bogotá dice que la mamá de la menor desapareció hace 3 años

Durante un operativo de la Policía y la Alcaldía de Bogotá, en un barrio del centro de la ciudad fue hallada una menor de 13 años que había desaparecido en Santa Marta hace cuatro meses.

>>> Más sobre el caso: Niña que había desaparecido en Santa Marta fue encontrada en pagadiario de Bogotá

La niña había sido reportada como desaparecida por su abuela en la capital del Magdalena.

La mujer habló con Noticias Caracol y afirmó que desde febrero la menor salió a hacer una recarga en su celular y no regresó. Por eso, puso la denuncia ante la Fiscalía.

Publicidad

La adulta mayor contó que la mamá de la niña desapareció hace tres años y desde entonces se hizo cargo de ella. Además, afirmó que la menor ya se había escapado de la casa varias veces. Sin embargo, regresaba cuando familiares la buscaban.

El miércoles 7 de junio de 2024, la Secretaría de Seguridad y la Policía se tomaron el barrio La Favorita, de Bogotá. Allí una de las patrulleras vio a la menor de edad ingresando a un pagadiario.

Publicidad

“Nos manifestaba que tenía 17 años, después se corroboró y comprobamos que era una menor de 13 años de edad. De manera preliminar tenía aspecto de habitante de calle, nos manifestó que utilizaba los pagadiarios para su aseo personal y salía nuevamente”, dijo Jonathan Macías, comandante de la Estación de Policía Los Mártires.

De inmediato, las autoridades llamaron a la abuela, quien recibió la llamada con desconfianza, temiendo una extorsión.

“Yo dije: ‘¿Qué tal que no sea la Policía o la haya cogido una banda y me esté pidiendo documentos para sacarla de aquí?’. Me hicieron una videollamada y yo me alegré mucho porque es una zozobra que uno vive”, relató la familiar de la niña.

Las autoridades investigan si la menor estaba siendo instrumentalizada. La abuela de la joven dice tener serios problemas de salud y, pese a la alegría de haberla encontrado, prefiere que siga bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque dice que ella ya no la puede tener.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Gracias a esta clave, perrito evitó que su familia fuera víctima de robo en Bogotá