Asesino de Steffany Barranco le gritó ante policías que iba a matarla: papá de la víctima

Alonso Barranco, papá de Steffany Barranco, la mujer asesinada dentro del centro comercial Santafé en Bogotá, manifestó su indignación por el accionar de la Policía en este caso. Según el hombre, patrulleros ya sabían de la situación, pues, en un hecho días antes del crimen, se reían cuando el feminicida la insultaba.

“Delante de los patrulleros, el hombre le grita ‘te voy a matar, per$% hijuep#$%’. ¿Qué hicieron los patrulleros? Se echaron a reír, como siempre. Ella me llamó por teléfono y me lo dijo”, manifestó Alonso Barranco, papá de la víctima.

Según el señor Barranco, “la Policía sabía que ella tenía ese problema porque ella hizo la denuncia en la Secretaría de Gobierno y en la Fiscalía, pero no sé en qué Fiscalía porque acabo de llegar de Barranquilla. Me dijo por teléfono ‘papi, ya puse la denuncia. Necesito que te vengas para acá, para que me apoyes’. No alcancé a llegar”.

Además, el hombre habló de actos violentos que el feminicida tuvo contra su hija días antes del crimen: “Él le picó la ropa primero. Ya la Policía sabía que él le había picado la ropa. La justicia en este país es muy coja. Si le pica la ropa, tenían que llevárselo detenido. Así como le picó la ropa, la picó a ella, sinceramente”.

“Yo no acepto que los dos patrulleros hayan ido, se hayan dado cuenta que la ropa está picada y no se hayan llevado a ese tipo, eso me tiene desarmado totalmente”, recalcó.

Según su concepto, este feminicidio, perpetrado en la tarde del miércoles 29 de mayo de 2024, se trató de “una tragedia anunciada, pero nunca pensé que ese hijuep#$% me la iba a matar”.

Sobre cómo se enteró el feminicida de que Steffany Barranco estaba trabajando en ese lugar, el papá reveló que él la siguió en una motocicleta.

“Él se enteró porque tiene una moto propia y la siguió. Ella entró a trabajar y pues le dijeron que la buscaban, ella salió y el hombre cogió un cuchillo de allí mismo del almacén, ella se defendía con las ollas, pero qué va, la acabó a punta de puñaladas allí”, concluyó.

