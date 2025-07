VIDEO | Joven chef de El Nogal fue arrollada por un conductor imprudente en Bogotá: está en coma

En la calle 75 con carrera 11, de Bogotá, se conoció el lamentable caso de una joven chef que trabajaba en el club El Nogal, quien se encuentra en coma y luchando por su vida debido a la imprudencia de un automóvil que la arrolló, junto a su amiga, tras haber cometido una impudencia en la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La mujer se transportaba en su motocicleta junto a una de sus compañeras, pues al salir del trabajo habían decidido ir a un espacio para departir antes de dirigirse hacia casa. Una vez salen del lugar en el que se encontraban y se disponen a movilizarse hacia sus hogares, son sorprendidas por un automóvil de color gris, el cual se pasa un semáforo en rojo e impacta la motocicleta en la que ambas se movilizaban.

La chef, quien conducía el vehículo, fue atendida por personas que se encontraban en la zona y trasladada de urgencia a la clínica del Country, en donde todavía se encuentra luchando por su vida, en estado de coma. Por su parte, la compañera con la que se movilizaba en la moto, pudo relatar detalles de lo ocurrido a los parientes de la joven afectada. Según ella, todo derivó de una grave imprudencia del conductor del vehículo, quien tras cometer este grave hecho optó por huir, sin atender a las jóvenes heridas.

Publicidad

Los familiares de la afectada exigen justicia, pues el vehículo que provocó el grave accidente tras haber cruzado un semáforo en rojo no ha aparecido ni ha dado la cara a las autoridades, además de que, tras cometer el accidente, dejó a las dos mujeres a la deriva y sin asistencia médica. "Lo que nos comenta la amiga fue que fueron a compartir un ratico: fueron, compartieron, sacaron la moto y al pasar el semáforo, ella normal, y el carro se pasó en rojo y me la atropelló y me la dejó ahí botada. El conductor fue un patán, fue una persona que no tuvo corazón con una muchacha de 22 años que está trabajando y tiene una vida por delante", dijo la madre de la víctima de este grave hecho.

Según sus parientes, la joven actualmente se encuentra en grave estado de salud, ya que cuenta con múltiples traumatismos y una inflamación cerebral. "El golpe fue muy grave, tiene inflamado el cerebro, a un lado lo tiene suprimido y está conectada. (...) Que el señor pague por lo que hizo con nosotros, que pague porque mi hija no es ningún animal", agregó la madre entrevistada por el Ojo de la Noche para Blu Radio.

Publicidad

Amigos y familiares de la profesional le dijeron al periodista Edward Porras que conseguir los videos de lo ocurrido ha sido una tarea compleja, ya que, afirman, ninguna autoridad les ha colaborado. Han sido los propios familiares de la chef quienes pudieron obtener material en video de aquel momento exacto en el que esta motociclista quedó gravemente herida por la irresponsabilidad del conductor. En los próximos días, dijeron los parientes, recibirán videos adicionales de la vía en la que se transportaba el vehículo fantasma para poder identificar sus placas y llegar al responsable.

Quienes acompañan a la joven chef en este duro momento, exigen mayor trabajo a las autoridades, pues dicen que ha sido muy poca la ayuda recibida por parte de las entidades habilitadas para tomar cartas en este tipo de asuntos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO