VIDEO | Ambulancias compiten en piques ilegales en las calles de Bogotá: "Prendan las sirenas"

Los piques ilegales cada vez son más frecuentes en Bogotá, incluso, para vehículos destinados al servicio de la ciudadanía. Noticias Caracol conoció un video captado por un ciudadano en el cual se muestran a dos ambulancias involucradas en esta práctica en plena zona industrial de la capital. Al parecer, sus tripulaciones estaban en servicio... ¿Qué harán las autoridades al respecto?

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el clip se ve que las dos ambulancias se alistan para arrancar. Luego, una mujer se ubica entre los vehículos y dice: "Prendan las sirenas". Ambos conductores las encienden, conscientes que estas deberían ser usadas para pedir que les abran paso a la hora de llegar rápidamente a una emergencia, o para el traslado de un paciente. Cuando la mujer baja las manos, inicia el pique ilegal. Según vecinos y testigos del hecho, el incidente habría ocurrido el pasado sábado 28 de junio, en la calle 21 A con carrera 71, a una cuadra de la avenida Boyacá.



¿Qué se sabe de las ambulancias involucradas?

Las investigaciones preliminares han revelado algunos detalles sobre los vehículos involucrados. La primera ambulancia (la más pequeña), está afiliada a la empresa Emergency Management Training S.A.S. Noticias Caracol contactó a esta compañía, y sus representantes manifestaron no tener conocimiento del hecho. Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que esta ambulancia no está activa en el Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá por no cumplir con los requisitos necesarios.

Sobre la segunda ambulancia involucrada, esta sí se encuentra activa en el sistema de emergencias de la ciudad y pertenece a la empresa AYP Ambulancias S.A.S. La compañía ha asegurado que ya inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Jesús David Valero, abogado de la empresa, declaró que "se encuentra en diligencia y descargos del personal del vehículo, como la solicitud directa de las medidas de seguridad y seguimiento de GPS, para poder dar respuesta a la investigación". Valero agregó que están "haciendo la investigación correspondiente a quién o quienes tenían para la fecha de los presuntos hechos de la denuncia el vehículo y estaban tripulándolo" debido a las rotaciones de tripulación.

Publicidad

Uno de los hallazgos más relevantes es que las placas y características del vehículo que sí está activo coinciden con los números de la ambulancia que a finales del año pasado fue utilizada por delincuentes para transportar 1.200 millones de pesos que se habían robados a un banco en el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. La empresa también se pronunció sobre este hecho. "No le podría reafirmar que es el vehículo porque hay presunción de inocencia de la persona tanto jurídica como natural. Será la Fiscalía quien tendrá acusación de acuerdo a los materiales probatorios, (...) toda vez que para nosotros no hay una información que conste que es el mismo vehículo", indicó el abogado.



Lo que dicen las autoridades sobre el pique ilegal de ambulancias

El Coronel Jhon Silva, Comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, manifestó que "hay que revisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del video". Si bien aún se investigan los hechos, afirmó que "hay maniobras peligrosas que están poniendo en riesgo a los habitantes de ese sector y a los actores viales", y añadió que se aplicarán las sanciones correspondientes. Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital ha comunicado que realizará un seguimiento exhaustivo de este suceso y pondrá en conocimiento de las autoridades competentes todas las gestiones para determinar responsabilidades.

*Esta nota contó con la reportería de Juan Andrés Beltrán, de Noticias Caracol

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL