Cae presunto abusador de menores en La Calera, que con cuchillo amenazaba a las víctimas

Un depredador sexual de menores de edad fue capturado en el municipio de La Calera. Según la Fiscalía General de la Nación, al menos tres jóvenes del municipio fueron víctimas mediante engaños y amenazas.

>> Vea más: Hombre señalado de abusar de 3 menores en Medellín por poco termina linchado

Noticias Caracol habló con familiares de las víctimas. Uno de los casos se presentó hace 20 días. Un joven de 16 años, según la denuncia, estaba en un supermercado cuando fue abordado por el sujeto, quien lo habría amenazado con arma cortopunzante y lo obligó a salir del local comercial.

Posteriormente, el señalado abusador obligó al menor a montarse en una motocicleta amarilla para ir rumbo a su residencia, ubicada a unos kilómetros del lugar.

Publicidad

“Con un cuchillo le dice que tiene que empezar a hacer todo lo que él le diga y si no le iba a quitar la vida. Mi hermano, en una reacción, encuentra un cuchillo en la cocina y este sujeto le saca un machete. Ahí es donde ocurren los hechos sexuales y mi hermano es abusado por este tipo”, relató la familiar de una de las víctimas.

La familia asegura que el joven escapó y llegó hasta la estación de Policía de La Calera a pedir ayudar y se instauró demanda ante la Fiscalía.

Publicidad

“Él está muy afectado. Nos tocó con psicólogo. Queremos que se haga justicia porque sabemos que es tanto el resentimiento de él, que puede buscar venganza por mano propia”, mencionó la familiar.

El depredador de La Calera tendría más víctimas

El mismo modus operandi, al parecer, fue replicado por el señalado abusador de menores con otro joven de 16 años, quien transitaba por el municipio y habría sido abordado por el mismo sujeto.

Los familiares de la víctima contaron que “el hombre saca un arma cortopunzante y amenaza para que no se puedan bajar de la moto, no puedan correr ni saltar, ya que les puede hacer daño, y los mantiene en su vivienda. Esta persona la reconocimos ya que mi hermano no corrió con la suerte de escapar, pero estando allá logró comunicarse con mi familia desde su celular, por lo tanto se supo cuáles eran los nombres de él, dónde era su vivienda y demás".

Precisamente, la motocicleta amarilla fue clave en la investigación, pues habría quedado registrada en varios videos de cámaras de seguridad.

Publicidad

La Alcaldía de La Calera conoció dos casos y manifestó que prestó atención a las víctimas.

“De parte de la Comisaría de Familia se tuvo conocimiento y se tomaron las acciones pertinentes en función de las personas afectadas y familiares de los mismos para el acompañamiento y seguimiento del caso”, aseguró Juan Carlos Hernández, alcalde del municipio.

Publicidad

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación indicaron que por los tres presuntos casos presentados, al señalado agresor se le imputarán los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento con circunstancias de agravación.

>> Le puede interesar: 36 años de cárcel para sujeto que violó a estudiante en barrio Nueva Castilla de Bogotá