Cárcel La Modelo: capturan a criminal que lanzó panfletos amenazantes contra directora

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un sujeto que estaba lanzando panfletos amenazantes a las afueras de la cárcel La Modelo. Estos mensajes eran dirigidos contra la mayor Nancy del Socorro Pérez, directora encargada de ese penal.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, esta captura se logró en colaboración con uniformados del Inpec.

“Se logra la captura de una persona que se encontraba lanzando panfletos amenazantes en la cárcel La Modelo. En este panfleto realizaban exigencias a la directora actual del centro penitenciario, dándole un plazo de 72 horas para trasladar a dos personas entre patios”, manifestó el coronel William Javier Lara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

En ese orden de ideas, el coronel Lara recalcó que dispuso de un “componente de altas capacidades para investigar a quiénes están detrás de este hecho que afecta la tranquilidad de los funcionarios".

El hoy capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de amenazas.

¿Qué decían los panfletos?

El panfleto enviado a la directora encargada de La Modelo exige el cambio de patio de dos reclusos, dando un plazo de 72 horas para hacerlo.

“Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, se lee en el papel.

