Caso Dilan Santiago: ¿encontraron en el cuerpo del niño ADN del padrastro?

El asesinato de Dilan Santiago Castro, un bebé de tan solo 2 años, aún sigue dejando un sin sabor a los colombianos que exigen justicia en este caso. Recientemente se conoció que el padrastro del menor habría sido citado a indagatoria en la Fiscalía porque su ADN, presuntamente, fue encontrado en el cuerpo del pequeño.

Aunque el sujeto, quien también trabajaba en la finca donde fue hallado el menor (en Usme), asistió a rendir indagatoria en la Fiscalía General de la Nación, aún no se ha emitido una orden de captura por algún tipo de culpabilidad que se relacione con el asesinato del niño.

Según una entrevista que entregó a CityTv la tía de Dilan Santiago, Valentina Gordillo, “la Fiscalía no nos ha dicho nada sobre que lo van a capturar ni nada y, pues, me preocupa eso porque ellos nos habían dicho desde un principio que la única prueba que tenían era el ADN que encontraron en el niño y no lo han capturado ni nada”.

Familia paterna de Dilan Santiago exige justicia

Para la familia paterna del niño, la cual ha esperado durante cuatro meses a que se encuentre y capture a los responsables, el asesinato del pequeño pareciera que fuera a quedar impune.

“Es una angustia saber que esa persona anda por ahí, como si nada, sabiendo todo lo que pasó”, puntualizó Gordillo en City Noticias.

¿Qué le pasó a Dilan Santiago?

El caso se remonta al 10 de febrero de 2024, cuando el cuerpo de Dilan Santiago fue encontrado en un cultivo de papa en Usme, sur de Bogotá. Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia y que el niño había sido aprisionado contra el suelo, al parecer, el mismo día en que fue hallado su cadáver.

Las autoridades señalaron que el crimen pudo haber sido cometido por alguien cercano al bebé. Además, las investigaciones arrojaron luz sobre otros aspectos perturbadores del caso.

