Ciudadanos se quejaron porque, debido al día cívico, oficinas de entrega de pasaportes no abrieron

Algunos ciudadanos expresaron su inconformidad por cuenta de una situación que tiene que ver con la Cancillería. Dijeron que, cuando llegaron a recoger sus pasaportes a algunas sedes, se encontraron con las puertas cerradas por cuenta del día cívico.



Entre los ciudadanos inconformes están algunos que viajaron durante varias horas para cumplir con la cita que les dio la Cancillería en Bogotá.

"Vine a reclamar el pasaporte y dicen que está cerrado, no avisaron", aseguró Alicia Portela, afectada.

"Vengo de Cartagena del Chairá, llevo tres días por acá sin plata y sin ropa. Uno viene porque esto, supuestamente, es de un día para otro" indicó la ciudadana Jeimy Tatiana Moreno.



Ante las denuncias, el Gobierno nacional reconoció culpas. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que se presentaron fallas, pues hay servicios que no se deben suspender y que se debió informar con anterioridad a los ciudadanos.

“Falta de previsión de algunos funcionarios que, como ustedes ven en el propio decreto, se hacen excepciones de sectores que no pueden parar. Si usted ya ha programado a gente para que reciba algo un viernes y el sábado no habrá trabajo, me parece que faltó gestión de directivos”, aseguró el ministro Luis Fernando Velasco.

Las quejas de estas personas que no pudieron reclamar los pasaportes llegaron hasta la Cancillería. En ese momento, Luis Gilberto Murillo, canciller (e), ordenó que el personal se trasladara a los puntos de entrega de pasaporte y a esta hora hay total normalidad en Bogotá, en los puntos destinados y en las gobernaciones.