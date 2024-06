Concejal Julián Triana fue víctima de robo en Bogotá: “Sentí el susto más grande”

El tema de inseguridad en Bogotá parece ser el pan de cada día para los ciudadanos y, al parecer, nadie se salva de ser la víctima de los delincuentes. Esta vez quien sufrió un terrorífico atraco fue el concejal Julián Triana, quien narró cómo vivió “la peor noche de toda mi vida”.

En dos extensas publicaciones en las redes sociales de X e Instagram, el funcionario explicó que aquella madrugada del domingo 23 de junio fue una de “esas que marcan el corazón para siempre con traumas, temores y angustias”.

Al inicio de su relato detalló que “eran las 3:30 a.m. y yo iba en mi carro particular con dos personas más por una de las calles del barrio Modelia, donde he pasado tantas veces. Donde crecí. Cinco hombres en una moto y en un carro deportivo negro nos abarcan mientras estamos detenidos y con armas de fuego nos hacen bajar del vehículo”.

El concejal Julián Triana empezó a vivir un calvario

En medio del angustiante robo en Bogotá, “uno de ellos me apuntó a la cabeza con solo algunos centímetros de distancia adentro del carro y, una vez fuera, el otro me apuntó al pecho y, luego, con la misma pistola, me dio un golpe contundente en la cabeza”, comentó el concejal.

Lo despojaron de su billetera, celular y “me gritaba con mucho odio que le pasara el control del carro para llevárselo”.

Luego de que los delincuentes bajaron a la persona que conducía el automotor, uno de ellos se sentó en el asiento del piloto y cerró la puerta, pero cuando se dispuso a poner en marcha el vehículo, “algo les salió mal y no pudieron arrancar el carro”.

Un celador de la cuadra, quien estaba desarmado y solo, prendió una alarma para alertar sobre el robo, a lo cual los ladrones reaccionaron respondiendo con tres disparos.

El concejal Julián Triana precisó que “nos botamos al suelo, dos de nosotros heridos por los golpes que nos habían dado con la pistola”.

No lograron llevarse el carro

En medio del aterrador momento, el concejal narró que lo único que pensó es que “iban a apagar todos mis sueños para siempre. Habré cerrado los ojos mientras lloraba y temblaba en el suelo. Los disparos alertaron a la gente y ellos se fueron con nuestras pertenencias, pero sin el carro que era lo que realmente querían”.

Dijo que él y las personas que lo acompañaban fueron atendidos en el CAI Hayuelos y luego fueron trasladados al Hospital de Fontibón, donde le debieron colocar cuatro puntos en la cabeza.

Al analizar el hecho delincuencial, Triana cayó en cuenta de que “nunca me habían apuntado con un arma de fuego, nunca alguien había disparado una a tan solo centímetros de mí, nunca había pensado que iba a morir y nunca antes sentí tanto miedo como ayer. Paradójicamente, tampoco tanta alegría. Vernos después vivos y juntos fue un recordatorio hermoso de que la vida es un ratito nada más”.

El concejal comentó que instauró las respectivas denuncias y les pidió a quienes lo conocen que “no hagan caso de solicitudes extrañas que les hagan a mi nombre”.

Debido a que el episodio fue sumamente traumático, Julián Triana subrayó que “seguiré llorando por la angustia que todavía siento y también por la tristeza que me genera que mientras unos trabajamos con el corazón por nuestra ciudad, otros viven de hacer el mal y de arruinar la tranquilidad de las familias que esperan por nosotros en casa”.

Espera que las autoridades hagan justicia.

