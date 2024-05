El viacrucis de pareja de maestros que requiere atención urgente: “Limosneando salud”

Noticias Caracol conoció el drama que vive una pareja de maestros por culpa de las deficiencias en la prestación de servicios de salud. Los profesores, de 71 y 75 años, han pasado días enteros tratando de buscar una autorización para un examen de uno de ellos.

Flor Nancy Ruiz no sabía qué hacer en la unidad de urgencias del Hospital Simón Bolívar, a donde entraba y salía a cada rato pidiendo ayuda y explicaciones del porqué no atendían a su esposo, también docente.

“Nos tocó venir acá al Simón Bolívar y hemos pasado las duras y las maduras. Excelentes profesionales, no tengo quejas de ellos, pero la cantidad de gente, como diría alguna maestra, limosneando nosotros salud en diferentes sitios”, sostuvo la mujer.

Los maestros hacen parte de la gran lista de profesores que están recorriendo clínicas y hospitales en busca de medicamentos, citas médicas y tratamientos a los que no han podido acceder por los traumatismos que se están presentando con el nuevo modelo de servicio de salud.

Doña Flor narró cómo pasó la noche con su esposo en el hospital esperando ayuda.

“Me quitan la silla porque no tengo manilla, porque no soy paciente. Y si mi esposo va al baño o lo que sea, se para un ratito con su líquido, y ya cuando regresa no hay silla y nadie puede resolverle el problema”, reveló.

La docente y su esposo también trataron de hacer los trámites de salud en la Fiduprevisora y el Fomag, pero no lo lograron.

La mujer dice que su queja tiene que ver con que “quitaron de la noche a la mañana el consultorio que había en la carrera 30 Campín, Servisalud, en donde se prestaban tres servicios importantísimos: cambio de sondas, curaciones de herida abierta y primeros auxilios”.

Aunque supuestamente resolvieron su necesidad, doña Flor reveló que no fue así.

Los maestros contaron que “después de estar un día nos hicieron la biopsia, que era la que más esperábamos”, para el esposo de la docente.

“Nos daban resultados en el día de ayer (jueves) y a primera hora, justamente después de que entré de la entrevista que usted me hizo, la sorpresa fue que quedaba anulado, que no se iba a tener en cuenta la prueba porque no había contrato”, dio a conocer.

Ante esta situación, los maestros se preguntan “¿qué pasa? Este es un hospital estatal, nosotros somos maestros, hemos dado todo, en el caso de mi esposo 35 años de trabajo, de entrega como docente, en este momento somos tercera edad, y así hay muchos docentes que están desamparados”.

Docente, padre de un sacerdote, sí recibió atención

Un paciente que finalmente solucionó su petición después de varios días de permanecer en una silla en otro hospital fue el docente de 85 años, padre del sacerdote Jonathan Medina, que tuvo que trasladarse a Bogotá desde Tunja.

“Agradeciéndoles tanta bondad y esperamos que la solución para todos los maestros llegue pronto, no solamente para mi papá, sino para todos los que están en esta tarea bonita de recuperar el don de la salud”, expresó el clérigo junto a su padre, que ya está recibiendo atención médica.