En medio de robo en Bogotá, ladrón provocó que una madre se fracturara las dos piernas

Un violento robo provocó que una madre de familia se fracturara ambas piernas, luego de que un ladrón en Bogotá le arrebatara una cadena y su celular.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio en la tarde, cuando la mujer salía de su casa, ubicada en la localidad de Suba, para recoger a sus tres hijos del colegio.

El ladrón, según la denuncia, venía siguiendo a su víctima por un callejón en Bogotá. Luego la esperó sobre un andén que está a por lo menos un metro de altura de la calle y allí, cuando le arrancó la cadena y le rapó el celular, hizo caer a la madre de familia.

Al hampón no le importó que la mujer se precipitara al vacío y huyó en bicicleta con lo que se robó.

El robo ocurrió en la esquina de la calle 143A con carrera 143A.

¿Cuál es el estado de la mujer?

Alirio González, esposo de la víctima, dijo que su esposa se encuentra internada en Clínica Méderi.

Su condición, relató en diálogo con CityTV, es crítica “porque no tengo en este momento quién me los cuide a ellos (a los niños) porque nosotros somos de la costa, y en el momento no tengo un familiar que me colabore”.

Por la situación de su esposa, agregó, “me veo obligado a que tengo que estar en la clínica, voy allá, vengo a mi casa y llevo a los niños al colegio”.

Ahora la familia pide que las autoridades de Bogotá den con el ladrón que provocó la fractura de piernas de una madre y responda ante la justicia.