Encapuchados protagonizan desmanes alrededor de Universidad Nacional en Bogotá

En la noche de este jueves, 9 de mayo de 2024, se registra un enfrentamiento entre integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y encapuchados en las afueras de la Universidad Nacional en Bogotá.

Se reportó que aproximadamente unos 20 encapuchados procedieron a lanzar artefactos explosivos desde el campus de la universidad.

Por estos disturbios, la movilidad se vio afectada. La troncal de Transmilenio por la avenida NQS al sur presenta bloqueos.

Así lo manifestó Transmilenio a través de su cuenta en X: "Por movilización ajena a la operación en la AV. NQS con Calle 45 y AV. El Dorado con Carrera 33 (Universidad Nacional), a esta hora los buses troncales realizan retornos en ambas troncales".

Se conoce que en el lugar hay tres tanquetas del UNDMO intentando dispersar a los vándalos que han usado explosivos caseros en contra de los uniformados.

Universidad Nacional a paro indefinido

Estos disturbios se presentan el mismo día en que representantes de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional anunciaron un paro indefinido ante la crisis que enfrenta el centro educativo tras el cuestionable nombramiento del nuevo rector, José Ismael Peña.

Estudiantes, profesores, trabajadores y egresados insistieron de manera unánime en no reconocer a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional durante una rueda de prensa en Bogotá.

“Al Gobierno nacional le pedimos que no sea partícipe de estas cosas, no firme el acta y siga con la contundencia que ha tenido para manifestar las irregularidades de ilegitimidad y legalidad. Es una consulta estudiantil la que se irrespetó, es la voluntad del estudiantado, del profesorado, de los egresados, que manifestamos mayoritariamente una posición respecto a la rectoría y en este momento, bajo una consideración de que eso es autonomía, de que ellos decidan, no están reconociendo a toda la comunidad universitaria”, sostuvo Felipe Campos, representante estudiantil del Consejo Académico de la Universidad Nacional.

