No hubo quorum para reunión del consejo de Universidad Nacional y discutir caso del rector

Aurora Vergara, ministra de Educación de Colombia, citó de manera urgente a una reunión con el consejo superior de la Universidad Nacional para determinar el futuro de José Ismael Peña como rector de la institución.

>>> Vea, además: ¿José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, estaría dispuesto a dejar el cargo?

Esta reunión fue citada por Vergara, pero al estar ella en una convocatoria del presidente Petro dejó como representante al viceministro de Educación, Alejandro Álvarez. Precisamente, él manifestó que el propósito del encuentro es poner sobre la mesa la posición de esa cartera sobre la elección de Peña.

A las 11:30 de la mañana de este martes, 7 de mayo de 2024, se conectó José Ismael Peña a la reunión, pero le pidieron que se desconectara, pues no hacía parte del consejo superior universitario.

Publicidad

Después de varios minutos de espera y de verificar asistencia no hubo quorum y no se llevó a cabo la sesión. Representantes y designados del Gobierno nacional piden garantías y un escenario de debate para tomar decisiones frente a la elección de rector.

Noticias Caracol conoció que a la reunión faltaron el exrector Ignacio Mantilla, la consejera Verónica Botero, Sara Jiménez, quien se apartó del cargo como representante de estudiantes, y Diego Torres, docente y representante de los profesores, quien en una carta enviada a la ministra Aurora Vergara manifestó que la situación podría incurrir en ilegalidad.

Publicidad

Precisamente, Torres habló en Noticias Caracol Ahora y denunció que su vida está en riesgo, ya que no puede salir de su casa por amenazas que ha recibido.

“Llegan las amenazas y he tenido que permanecer encerrado, no puedo salir. Recibo nuevas amenazas posteriores y cuando ya llega el acto inevitable de la posesión del profesor Ismael Peña, pues esta es la fecha en la que el Ministerio sigue con su situación de ambigüedad. No firma el acta de posesión y se cree que los responsables somos nosotros, cuando quienes han originado esta reacción son ellos”, manifestó Torres.

>>> Le puede interesar: Estudiante de la Nacional demandó ante Consejo de Estado la posesión de José Ismael Peña