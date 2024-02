¿Es ahora Transmilenio más seguro? Policía dice que robos bajaron un 38%

Las denuncias de robos en Transmilenio empezaron a disminuir, así lo asegura la Policía Metropolitana de Bogotá. Según cifras oficiales, en lo corrido de este año este delito bajó un 38%. Pero, ¿qué sienten realmente los ciudadanos?



De acuerdo con cifras de la Policía, en febrero de 2023 hubo 536 denuncias de hurtos en la modalidad de cosquilleo. En lo corrido de este año se han reportado 469, es decir, 67 casos menos.

"Tenemos personas monitoreando 24/7 todo el sistema masivo de transporte. En colaboración con la ciudadanía, hemos capturado 5 estructuras delincuenciales en Transmilenio", recalcó el coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de Transmilenio.



¿Cómo se sienten los ciudadanos en Transmilenio?

“Creo que ha mejorado un poco, me siento más segura que el año pasado", "ojalá fuera todos los días, a veces no me siento seguro” y “se ha visto más Policía”, eso opinan bogotanos.

Aunque algunos ciudadanos dicen sentirse más seguros en el sistema que el año pasado, otros exigen que no se baje la guardia, porque el delito en Transmilenio no se ha acabado.