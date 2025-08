Duro relato de mamá de niña de 8 años que habría sido abusada por compañero de colegio en Kennedy

La mamá de una niña de 8 años denunció que un grave caso se habría presentado en un colegio de la localidad de Kennedy, en Bogotá. De acuerdo con el relato de la mujer, la menor fue sufrió abuso por parte de un compañero de la institución durante el desarrollo de la jornada escolar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El caso se hizo público hace dos semanas, pero recientemente la mamá de la menor contó, en diálogo con el podcast Conducta Delictiva, cómo se enteró de los presuntos abusos y lo que vino después de las denuncias. La niña, en medio del llanto y el miedo, le reveló que un compañero había tocado sus partes íntimas y la había besado en la boca.



Grave denuncia

“Ella decía ‘me duele mucho’ … Yo realmente me derrumbé, yo dije a mi hija me la violaron, me la abusaron”, comentó la mujer agregando que, según lo manifestado por la menor, uno de los niños había intentado darle algún líquido a la fuerza, pero ella no se lo tomó y por eso también la amenazó: "Mami, yo no quiero volver más al colegio porque él dijo que si yo contaba algo me lo iba a volver a hacer y peor. A pesar de que ella no habla bien, se enreda mucho, yo le entiendo perfectamente a mi hijo y es un dolor para mí que, créame que yo estoy acá en este momento y yo tengo mi alma partida en dos”.

Una vez se enteraron de lo ocurrido, dice la mujer, regresaron al colegio, pero ya no había ni alumnos ni profesores en la institución, entonces llevaron a la pequeña a un centro médico, en donde, tras los exámenes de rigor para estos casos, le confirmaron que la niña no había sido víctima de acceso carnal, pero por su relato sí tenían indicios de sometimientos a actos sexuales.

Publicidad

La niña también les comentó que “había más niños en la puerta mirando” y que el señalado del abuso “la grabó cuando la estaba tocando”.

La mujer denuncia, además, que el colegio en el que habrían ocurrido los hechos también ha tenido otros casos preocupantes, como el hallazgo de un supuesto feto en uno de los baños, consumo de drogas y acusaciones de acoso a otros estudiantes.

Publicidad

Según esta madre, tras el caso la niña ha tenido profundas secuelas, pues no quiere volver al colegio, tiene constantes pesadillas y rechaza el contacto físico por parte de otros niños. Sin embargo, dice, no han tenido mayor respuesta por parte de la institución.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá rechazó “categóricamente cualquier hecho de violencia o situación que vulnere los derechos de niñas, niños y jóvenes” y señaló que activaron la ruta institucional con el ICBF, emitieron solicitud a la Fiscalía General para la apertura de una noticia criminal, instalaron una mesa de diálogo con la comunidad educativa y entregaron el respectivo acompañamiento psicosocial a la familia de la menor. En lo corrido del año, según cifras oficiales, van más de 5000 casos de abuso contra menores.

“Cualquier comportamiento raro en sus hijos, alértese, llévelos al médico, llévelos donde los tengan que llevar, pero no se queden calladas. Denuncien, para que se haga justicia por nuestros niños, porque hay muchos casos acá en Bogotá”, fue el llamado que hizo la madre de la menor a otros padres de familia.