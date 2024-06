¿Es cierto que el Gobierno impuso a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional?

Tras las críticas que se han lanzado desde el ámbito jurídico por la elección de Leopoldo Múnera como nuevo rector de la Universidad Nacional, desconociendo la legitimidad de la votación realizada el 21 de marzo por Ismael Peña, Laura Quevedo, representante de los estudiantes en el Consejo Universitario, defendió el proceso.

Hay quienes dicen que el Gobierno puso a dedo al rector que quería

“Es completamente falso porque la comunidad universitaria, el 12 de marzo, mayoritariamente votó por un candidato específico en el que se vio recogido, por ejemplo, respecto a su propuesta de un modelo nuevo que nos permitiera ganar todas esas garantías que se buscaban. Si bien mi labor dentro del consejo es votar por el estamento estudiantil, también me corresponde encontrar los argumentos que da el estamento estudiantil para haber votado mayoritariamente por el profesor Leopoldo. Entonces, decir que es el Gobierno el que estaba obsesionado o el que puso a dedo al rector, sería desconocer que más de 15 mil personas votaron de diferentes estamentos dentro de la comunidad universitaria por una persona que ganó mayoritariamente el 12 de marzo y que fue una voluntad desconocida el 21 de marzo”, aseveró la joven.

El rector no se elige por voto popular y por eso existe el Consejo Universitario

Frente a este señalamiento, Laura dijo que “argumentar que las cosas siempre han sido así, no significa que siempre hayan estado bien. Realmente hay que propender por los cambios. Hace décadas hay una apuesta desde el movimiento estudiantil, pero también del movimiento universitario, de democratizar más las universidades, de darle más participación a la comunidad universitaria, y es que no solamente no se escoge por voto popular, sino que la consulta literalmente no es vinculante. O sea, no tiene unas garantías la comunidad universitaria para realmente apostarles a ciertos cambios que se den en la universidad y a la hora de la verdad, no solo en rectoría, sino en todo el proceso de gobierno universitario, la participación es muy limitada y eso no permite que se haga un desarrollo de la democracia universitaria”.

¿Quisieran que de ahora en adelante el rector de la Universidad Nacional fuera elegido por voto popular?

“Todo eso se va a discutir bajo la constituyente universitaria. Se reunirá la gente de forma multiestamentaria en la universidad. Incluso se propone que, en una fase de la constituyente, la gente de afuera pueda aportar en la construcción de universidad, teniendo en cuenta que es la universidad del pueblo colombiano. Pero todo eso se define en las discusiones de la constituyente universitaria”, expresó Laura.

Cuando la estudiante se refirió a una constituyente, citó las palabras de Leopoldo Múnera tras ser elegido rector de la Universidad Nacional.

“El proceso constituyente no para. Hay que organizarlo, hay que impulsarlo, hay que darle el apoyo institucional para que podamos tener la reflexión colectiva sobre la universidad que queremos, colectiva, para que seamos muchas mentes pensando en la Universidad Nacional, para que aprendamos a respetar el pluralismo, a escucharlo, a saber que hay ideas desde diferentes partes. Este es un proceso que no está ligado a ningún Gobierno, que viene de atrás, es nuestro proceso”, dijo Múnera.