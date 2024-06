Hombre que se fue de paseo con sus hijas tras matar a su esposa lloró al pedir perdón

Después de nueve años de matrimonio, un hombre de 31 años acabó con la vida de su esposa mientras ella dormía. Los hechos ocurrieron en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. Durante el juicio, el feminicida pidió perdón llorando.

Según la investigación, el criminal, identificado como Michael Steven Neiza González, atacó a Claudia Yaneth Agudelo Torres con un arma cortopunzante mientras ella dormía. Luego, tomó a sus dos hijas, de 4 y 8 años, y se fue de paseo a Melgar. Al regresar se entregó y confesó lo que había hecho.

“Perdón de corazón, de corazón le pido perdón”, dijo con la voz quebrada el asesino, que fue condenado a 37 años de prisión por el feminicidio de su esposa.

Lucero Agudelo, hermana de la víctima, dijo que “ni 100 años son suficientes para resarcir el daño que él les hizo a dos familias, porque no solamente quedó afectada la familia de mi hermana, sino también la familia de él, que son otras víctimas de lo sucedido”.

“Él simplemente me dijo que no tenía vida sin ella, que él sentía que sin ella no tenía vida. Desafortunadamente por un impulso llega a cometer esta clase de barbarie, que después con arrepentimiento no va a resolver nada”, agregó.

¿Por qué un hombre no acepta que una relación se acabe?

“Es el ego del hombre, es el machismo. Lamentablemente, tenemos una idea machista en que los que terminan la relación son los hombres. Entonces, cuando un hombre siente que la mujer es la que termina una relación, se siente humillado, se siente lastimado y siente que su ego se va. Sobre todo es por el impacto en sus amigos, en la sociedad, en la familia y él no logra entender muchas veces que hay que poner fin a las relaciones que van a tener un final feliz, que ya tienen unos antecedentes y que deben de forma inmediata cortar con esa relación, porque si se ha acudido a otras instancias, terapias psicológicas, psiquiátricas, ayuda, diálogo y no ha habido ninguna solución, es porque esa relación tiene que terminarse”, explica Sindy Franco, psicóloga forense y experta en criminología.

