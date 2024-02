La dura advertencia de mamá de Dilan Santiago: hacer justicia "por ley o por mano propia”

La mamá de Dilan Santiago Castro, Derly Julieth Rivas, habló con Noticias Caracol sobre la muerte de su bebé de 2 años, que desapareció en extrañas circunstancias de una finca en la localidad de Usme y fue hallado muerto cuatro días después, a 1.200 metros del lugar. Afirma que ha recibido amenazas de muerte de personas que la señalan de estar involucrada en el crimen, algo que niega vehementemente.



“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, Él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, aseveró.

Así mismo, exigió que el crimen de Dilan Santiago no quede impune.

“Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, dijo entre sollozos.

Derly agregó que en la vereda donde estaba laborando “no distingo a nadie, porque yo llegué hace 15 días a trabajar para una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire, la mejor vida terminó toda en tragedia”.

“Si no me querían ver ahí me lo hubieran dicho ‘mujer, váyase, no la queremos ver acá’, pero no hagan eso, de verdad, eso no se hace”, expresó.

Con dolor, Derly recordó a Dilan Santiago como un bebé “muy lindo porque era un niño muy precioso, nos dábamos mucho amor, yo jugaba mucho con él. El día que él se perdió, yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba con esa moto, compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso, a todo mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Es que eso a mí es lo que no me entra”.



¿Qué pasó el día que Dilan Santiago desapareció?

Derly relató que salió “de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó. Yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho, me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”.

Agregó que desde que estuvo en la finca, el domingo 4 de febrero, “a las ocho de la mañana, hasta el martes que mi niño desapareció estaba sola”.