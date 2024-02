Mamá de Dilan Santiago tuvo un novio hace poco: “Él quería ir a discoteca y yo con mi hijo no podía”

La mamá de Dilan Santiago Castro , Derly Julieth Rivas, entregó detalles sobre su situación sentimental, esto en el marco de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Sijín por la extraña muerte de su hijo. No solo reveló los supuestos motivos por los que se alejó de Marlon Castro, el papá del niño de 2 años, sino que confirmó que tenía una nueva pareja de la que se separó recientemente.



Derly indicó que ella se ha preguntado quién pudo haberle hecho algún daño a Dilan Santiago, pero duda que su reciente exnovio haya tenido relación con la muerte del menor, quien apareció en un cultivo de papa en la localidad de Usme, sur de Bogotá.

“Yo hasta ahora me he puesto a pensar y no, la verdad, no. Yo tuve una relación con una persona, pero la relación no funcionó porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo. Entonces, yo le dije a él que dejáramos las cosas así porque yo obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre”.

Añadió que no entiende “en qué momento sacaron al niño de la finca, es que no entiendo. Yo me he puesto a pensar quién podría hacerle tanto daño a un niño”.

“Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo. Porque yo, de verdad, en esa vereda no distingo a nadie, porque yo llegué hace 15 días a trabajar para una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire, la mejor vida dónde terminó: en tragedia”, agregó.

Esta madre clama justicia y espera que este 13 de febrero pueda recibir el cuerpo de Dilan Santiago en Medicina Legal. Además, una vez le entreguen los restos del menor, lo llevará a la vereda Mesa de Pole, en Tolima, para darle santa sepultura.

Asimismo, Derly sentenció que aunque algunos la han juzgado y la señalan de haber tenido algo que ver con la muerte de Dilan Santiago, “yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”.



Respeto a Marlon Castro, el papá de Dilan Santiago, Derly ha asegurado que se separaron porque supuestamente él le pegaba al pequeño. El joven, sin embargo, ha negado esa versión y les subrayó a los investigadores que hace más de un mes no veía al bebé.