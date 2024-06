Niña asesinada en Bogotá: ¿por qué delitos fue enviado a prisión el padrastro de la menor?

A la cárcel fue enviado Brayan Ramírez, padrastro de la pequeña Celeste, niña asesinada en Bogotá. En la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de pornografía infantil y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

“Al momento de realizar los registro a la persona y al momento de solicitarle el celular para el e-mail, desafortunadamente el cuadrante se percata de que al parecer él estaba observando un video (aparentemente de pornografía infantil) y, obviamente, a raíz de esta indagación que se tiene, el cuadrante procede a capturarlo”, Coronel Norberto Hernán Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el marco de la investigación, la Fiscalía informó este domingo, 2 de junio de 2024, que Ramírez será imputado en los próximos días como presunto responsable del homicidio de su hijastra, quien llegó sin vida y con signos de violencia y abuso sexual al Hospital de Kennedy. La menor de 3 años fue llevada por una familiar a la clínica.

“Sí sabemos que ella vivía cerca, es lo que nos indican. En esa facilidad, coge la niña y la traslada”, apuntó el coronel Caro.

Según una tía de la madre de la niña asesinada en Bogotá, la mujer era víctima de violencia intrafamiliar y habría sido testigo del homicidio de la pequeña. Así lo explicó en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

"Él la mató. Mi sobrina ya lo dijo y me lo dijo a mí cómo la mató y toda la familia sabe cómo él acabó con la vida de ella delante de su mamá, delante de sus hermanitas.Toda la familia de este hombre la encerró para que ella no saliera a pedir ayuda”, anotó.

Piden que el caso no quede impune.

“Yo le di alojamiento dos meses, hasta hace un mes, ella se había venido de mi casa. ” Soraya Quevedo, otra familiar de la niña asesinada.

“Ella un día me llamó y me dijo ‘Brayan me apuñaló, tía, estoy por la calle, no sé qué hacer’. Le dije: ‘Cómo esté, sin ropa, véngase para mi casa’. Y él la llamó, la llamó, la llamó, volvió y la convenció”, aseguró Soraya Quevedo, familiar de la niña asesinada.

Los familiares adelantan las honras fúnebres de la pequeña y se espera conocer la próxima semana el dictamen de Medicina Legal. CTI sigue recolectando cámaras de videovigilancia en la zona donde vivía Celeste y no se descarta la vinculación de más personas al crimen.

