Pasajero de aerolínea denuncia que revendieron su asiento: "¿Es que mi plata no vale?"

En redes sociales se ha popularizado el video de un ciudadano molesto con una aerolínea en el aeropuerto El Dorado, pues, al parecer, su asiento en el vuelo que tenía programado para el 20 de junio fue revendido.

En medio de una acalorada discusión entre el hombre y los operarios de la aerolínea, el ciudadano aseguró que el tiquete lo había comprado hace cuatro meses y no le parecía justo que le brindaran otras opciones para volar. "¿Es que mi plata no vale? Cuando ustedes descontaron la plata de mi cuenta, no me estaban haciendo un favor", dijo el pasajero.

“Ojalá venga la Fiscalía porque yo sí los denuncio por poco serios. Ustedes no pueden estar jugando con la agenda de la gente. A mí no me importan sus opciones, yo tengo que ir en este vuelo”, señaló el ciudadano.

Además, el furioso usuario sostuvo que “yo no tengo por qué colaborarles, irrespetuosos”.

Sin llegar a ningún acuerdo, la aerolínea continuaba ofreciéndole al cliente alternativas para abordar otro vuelo. El ciudadano respondió: “Yo no tengo por qué aguantármelos a ustedes. Escúcheme, usted no me está haciendo un favor. Yo lo pagué hace cuatro meses, lo descontaron de mi tarjeta, ustedes no me regalaron nada, no sean irrespetuosos, yo tengo que llegar hoy”.

Hasta el momento, la aerolínea no se ha pronunciado al respecto y se desconoce qué soluciones le brindaron al usuario, quien tomó la decisión de salir del avión varios minutos después, dijo él, “por la gente”.

El hombre salió aplaudido de la aeronave tras la fuerte discusión que sostuvo con los operarios.

