¿Por qué capturaron a Marlon Castro, papá del pequeño Dilan Santiago?

En la tarde de este martes, 13 de febrero de 2024, se conoció que Marlon Castro, padre de Dilan Santiago Castro, niño encontrado muerto en Usme, fue capturado por las autoridades. Los hechos tienen que ver con la madre del menor.



El delito por el cual capturaron al papá de Dilan Santiago fue por violencia intrafamiliar en contra de Derly Rivas, mamá del niño.

Marlon Castro se encontraba rindiendo indagatoria en Paloquemao, lugar donde fue detenido.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos de violencia intrafamiliar contra Derly Rivas ocurrieron en noviembre de 2023 en el municipio de Ataco, Tolima.

¿En qué va la investigación de la muerte de Dilan Santiago?

El niño fue encontrado el pasado sábado 10 de febrero en un cultivo de papa, en medio del operativo que estaba adelantando el Cuerpo de Bomberos de Bogotá con el Ejército Nacional para hallarlo.



La madre de Dilan le aseguró a Noticias Caracol que ha recibido amenazas de muerte por lo que sucedió con su pequeño: "Dicen que yo maté a mi hijo, cuando las cosas no son así. Ante los ojos de Diosito sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón porque ese niño era el que yo quería, porque en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me arrebataron a mi bebé de mis brazos”.

Publicidad

Derly Rivas dice no sospechar de nadie como autor de la muerte de su hijo. La mujer afirmó haber tenido un novio, diferente a Marlon Castro, del cual señaló que “hasta ahora me he puesto a pensar y no, la verdad, no. Yo tuve una relación con una persona, pero la relación no funcionó porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo. Entonces, yo le dije a él que dejáramos las cosas así porque yo obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre”.

Más sobre el caso de Dilan Santiago: