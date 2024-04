Sancionarán a quienes despilfarren agua en Bogotá: "Habrá zanahoria y garrote”, dice Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que se aplicarán sanciones a quienes despilfarren agua en medio del racionamiento que se ha implementado en la ciudad. “Quien utilice más agua eventualmente de la prevista, se buscarán medidas para sancionarlo”, subrayó.



Asimismo, Galán hizo un llamado a la ciudadanía con el propósito de reducir el consumo del líquido vital. “No lave el carro en estos días, ayúdenos no lavando el carro. Aprovechemos al máximo cualquier gota que veamos de agua. No la desperdiciemos”, dijo.

Por otro lado, el alcalde mencionó que mientras la medida esté vigente no se permitirá el lavado de fachadas ni pisos exteriores.

¿Qué recomendaciones da el alcalde Galán para ahorrar agua?



Utilice un vaso de agua para cepillarse los dientes.

Tome duchas de máximo 5 minutos.

Utilice la lavadora con la carga completa.

Por otro lado, el alcalde también sugirió que una alternativa que contribuye al ahorro de agua es el no bañarse, si usted va a permanecer en casa.

“Sí el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Ese mensaje nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño. Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy papito’, pasemos de agache y solamente lo necesario”, precisó el alcalde.

De hecho, Galán sostuvo que él ha venido bajando el tiempo que tarda en ducharse. "Lo hago en tres minutos", confesó.

Asimismo, Carlos Fernando Galán también mencionó que otra opción puede ser el bañarse en pareja.

“Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”, acotó.