Señalado de robo en Bogotá da la cara y dice que el denunciante le debe dinero

En diciembre de 2023, Noticias Caracol dio a conocer un hecho en el que un hombre denunció haber sido víctima de un robo en Bogotá señalando a alguien puntual. La persona acusada del crimen dio su versión de los hechos.



En la primera emisión del 28 de diciembre, un hombre denunció que, luego de publicar unos objetos de su hogar por medio de internet y ponerlos en venta, fue víctima de estafa.

El denunciante dijo que quien le compró los artículos se los había llevado en un furgón y no le había pagado.

Cristian Zapata, la persona señalada del robo, manifestó que los hechos no ocurrieron como los describe el hombre que lo acusó.

“Le dije a él que cómo íbamos a cuadrar un tema de un dinero que él me recogió hace dos años para meterme en una plataforma. Él me dice que vaya a la casa, estuvimos en la casa por varias horas, estuvimos charlando cómo íbamos a cuadrar lo de la plata con las cosas que él estaba vendiendo”, dijo Zapata.

Además, Cristian señaló que “cuadramos todo por 6.600.000, él me ayudó a bajar todo, subimos al carro, él se devolvió al apartamento a hablar con la esposa y después me dijo que ‘no le parecía’ y que ‘esa plata de había perdido’ y que no me iba a responder”.

Zapara afirma que ha buscado una forma de negociar para no verse más afectado por esta situación.

“Yo le dije que ‘le devuelvo las cosas, porque yo no soy ningún ladrón, cuando usted me devuelva mi dinero’, mencionó.

Al no hallar una respuesta positiva a su petición, Cristian asegura que expuso el caso ante las autoridades competentes y así llegar a un acuerdo de manera legal.

“Yo hice una denuncia por calumnia y por haberme incautado el dinero”, dijo Cristian.

Según el hombre, esta situación le ha traído consecuencias que no esperaba y lo que anhela es poder volver a recuperar la confianza de sus allegados: “Que las personas sepan que las cosas no fueron así, que yo no hurté nada, sino que yo llegué a un acuerdo con él y después él se retractó”.

Volver a su empleo, entregar los objetos retenidos y recuperar su dinero es la única intención de este hombre para darle fin a este capítulo de su vida que no resultó como se lo esperaba.