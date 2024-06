Tras recibir 6 disparos, se hizo la muerta para que su ex no la asesinara: quedó en video

El agresor de Lina Suárez llegó a una salsamentaria en Bogotá hacia las siete de la noche con un arma de fuego. Le apuntó a pesar de que la mujer estaba con dos compañeros que intentaron persuadir al criminal para que no le disparara, según muestra un video captado por una cámara de seguridad.

>>>Su expareja le disparó 6 veces y quizá no pueda volver a caminar: la sigue amenazando

A Lina Suárez también se le ve intentando tranquilizar a su expareja, pero esta decide, a sangre fría, dispararle en varias oportunidades.

En el piso, una de las compañeras de Lina trata de cubrirse con algunas cajas de cartón de los disparos que hacía el delincuente.

Tras unos segundos, uno de los trabajadores intenta detenerlo y de tomarlo por la mano donde empuña el revólver. Sin embargo, el hombre no lo permite y sigue agrediéndolos y amenazándolos. Luego, los dos salen del establecimiento y allí la comunidad lo detiene e intenta hincharlo.

Lina Suárez, una mujer de 30 años cabeza de familia, con dos hijos y ahora postrada en una cama por cuenta de los disparos, narró lo que ocurrió ese día.

"Yo estaba de espaldas, me dio la vuelta y quedé sorprendida, porque sacó un revólver y yo le decía que qué estaba haciendo. Yo estaba con un compañero y él le decía que pensara en los hijos de ella y no le importó, y me dijo ‘tome por perra’, y me dio seis tiros", contó.

Postrada en una camilla, sin poder caminar, Lina siguió relatando ese momento.

“Él me pateaba, me decía ‘muérase para irme’ y yo seguía luchando por mi vida. Él no se iba a ir hasta que yo estuviera muerta y a mí me tocó cerrar los ojos y, como por un momento, dejar de respirar. Y, cuando ve que quedé quieta, en ese momento él se va", narró.

De acuerdo con Lina, lo más difícil para ella fue la ayuda que pidió en varias oportunidades para tener protección ante las amenazas que estaba recibiendo, pero que nunca recibió respuesta.

"Me acerqué a la comisaria de familia, después me dijeron que tenía que ir a la casa de justicia. Allá me dieron un papel que decía que él no se podía acercar a mí ni hacer llamadas ni mensajes, nada. También me dieron que, por parte de la Policía, ellos iban a hacer rondas diarias. Aun así, a él no le importó y me enviaba mensajes. Yo lo bloqueaba y me seguía persiguiendo, me hacía reclamos todo el tiempo”, afirmó.

Lina Suárez podría quedarse sin poder caminar. De los seis disparos, tres de ellos se alojaron en su cuerpo y uno de ellos en la columna.

“Ahorita estoy necesitando terapias urgentes para saber si puedo volver a caminar o no. Yo soy madre soltera de dos niños, el futuro de mis hijos ahorita es incierto, porque no sé cómo voy a salir adelante. La comunidad me ayudó a alquilar una camilla, la cama médica, quedé en pañal, uso sonda, necesito un acompañante, que los doctores vengan a la casa porque pues, la verdad, yo no me puedo movilizar en este momento”, apuntó.



El criminal la sigue amenazando

Y aparte de esta situación tan dramática que está viviendo, Lina siguió recibiendo amenazas, según ella, de su excompañero sentimental, que se encuentra detenido en una estación de Policía de Suba.

“Estamos viviendo mi familia, que somos seis personas, fuertemente amenazados. No queremos revelar dónde estamos, cambiamos de teléfonos, pero aun así siguen las amenazas”, añadió.

Y agregó: “Tengo una hermana que está siendo fuertemente amenazada, todos los días les escriben, la llaman y ella no contesta. Le dicen cómo está vestida, que se cuide, porque también va a resultar con balas como yo”.

Del presunto criminal se sabe que se encuentra en la estación de Policía de Suba con una medida de aseguramiento intramural emitida por un juez por los delitos de tentativa de feminicidio y porte, fabricación y porte ilegal de armas.

Mientras tanto, la familia de Lina y la comunidad del barrio hicieron una recolecta para alquilarle una camilla. La nueva víctima de intento de feminicidio está ahora esperando que su EPS le autorice pañales y una sonda, y también le permita los tratamientos para poder volver a caminar.

