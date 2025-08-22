Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO EN CALI
VENEZUELA
LAURA CAMILA BLANCO
ATAQUE EN ANTIOQUIA
MILLONARIOS EN CRISIS
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alertan a usuarios que pagan pico y placa solidario en Bogotá: pilas, hay 45 páginas web falsas

Alertan a usuarios que pagan pico y placa solidario en Bogotá: pilas, hay 45 páginas web falsas

La Secretaría Distrital de Movilidad ha denunciado numerosos sitios web que ofrecen el pico y placa solidario de manera fraudulenta. ¡No caiga en la trampa! Esta es la página oficial.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 22, 2025 11:41 a. m.
Comparta en:
Pico y placa solidario Bogotá 2025: alerta sobre 45 páginas web falsas
Pico y placa solidario Bogotá 2025: alerta sobre 45 páginas web falsas -
Getty Images - Secretaría de Movilidad Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha emitido una alerta oficial dirigida a los ciudadanos que realizan el trámite del pico y placa solidario, advirtiendo sobre la existencia de 45 sitios web falsos que ofrecen este servicio de manera fraudulenta. Esta advertencia se fundamenta en investigaciones realizadas por la entidad, que han identificado plataformas digitales, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y otros canales que simulan ser oficiales para captar pagos e información personal de los usuarios.

¿Qué es el pico y placa solidario?

El pico y placa solidario es un mecanismo voluntario que permite a los ciudadanos eximirse temporalmente de la restricción vehicular conocida como pico y placa. Esta medida busca reducir la congestión vehicular en Bogotá y mejorar la calidad del aire. A través del pago de una tarifa, los conductores pueden obtener un permiso que les autoriza a circular durante los horarios restringidos, sin incurrir en sanciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El trámite está disponible para personas naturales y jurídicas, y se realiza de forma digital. El valor del permiso varía según el tipo de vehículo, el tiempo de exención solicitado (diario, mensual o semestral) y el nivel de emisiones contaminantes del automotor.

¿Cómo se realiza el trámite del pico y placa solidario de forma segura?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado que el único canal oficial para realizar el trámite del pico y placa solidario es su sitio web institucional. El proceso incluye:

  1. Ingreso al portal oficial: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co
  2. Simulación del valor del permiso: el sistema permite calcular el costo según las características del vehículo.
  3. Registro del usuario: se deben ingresar los datos personales y del vehículo.
  4. Pago electrónico: el único método habilitado es el botón de pagos PSE dentro del portal oficial.
  5. Descarga del permiso: una vez aprobado el pago, el usuario puede descargar el documento que lo autoriza a circular.

La entidad enfatiza que no existen intermediarios autorizados ni otros portales web habilitados para realizar este trámite. Cualquier oferta externa debe considerarse sospechosa.

¿Cómo identificar una página falsa?

La Secretaría de Movilidad ha compartido recomendaciones para evitar caer en fraudes:

  • Verificar que la dirección web termine en .gov.co, lo cual indica que pertenece a una entidad oficial del Gobierno colombiano.
  • Evitar ingresar datos personales en enlaces compartidos por mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales o WhatsApp.
  • No realizar pagos a través de billeteras virtuales como Nequi, Daviplata o códigos QR enviados por terceros.
  • Desconfiar de llamadas telefónicas que ofrecen ayuda para tramitar el permiso.
  • No compartir información personal ni financiera fuera del portal oficial.

¿Qué hacer si realizó el pago del pico y placa solidario en una página falsa?

En caso de haber realizado un pago en una página falsa o haber compartido información personal, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda tomar medidas inmediatas para proteger los datos y contribuir a la investigación de los hechos. En primer lugar, se debe denunciar el caso ante la Policía Nacional a través del portal del CAI Virtual. Este canal permite registrar incidentes relacionados con delitos informáticos y facilita el seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Últimas Noticias

  1. Capturado tras persecución en Usaquén.
    Capturado tras persecución en Usaquén.
    Policía Metropolitana de Bogotá

    Video: la persecución de un asesino que se cambió de ropa e intentó escapar en el norte de Bogotá

  2. Laura Camila Blanco
    La mujer falleció tras haber caído desde un noveno piso en un conjunto residencial de la localidad de Barrios Unidos. -
    Foto: archivo particular y redes sociales

    El detalle clave en autopsia de Laura Camila Blanco por el que acusan a su pareja de feminicidio

En segundo lugar, es necesario notificar a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se inicie una investigación formal por posible delito informático. Esta acción contribuye a la identificación de los responsables y a la prevención de nuevos casos.

Finalmente, se recomienda alertar a la Secretaría Distrital de Movilidad, proporcionando detalles del sitio web falso, el canal por el cual se recibió la oferta fraudulenta y cualquier otra información relevante. Esto permite a la entidad actualizar sus listas de sitios no autorizados y emitir nuevas alertas para proteger a otros ciudadanos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Secretaria de Movilidad Bogotá