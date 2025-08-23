María Corina Machado llama a desobedecer y no enlistarse en Venezuela: “Déjalos solos”

Avanza el reclutamiento militar en Venezuela que convocó el régimen de Nicolás Maduro, a medida que crece la tensión mientras se espera la llegada de una flota naval de Estados Unidos al sur del mar Caribe, lo que revive viejos rumores de una intervención militar para derrocar al régimen, que a su vez responde con la movilización de tropas. La líder opositora María Corina Machado les pidió a los ciudadanos desobedecer y no registrarse en las milicias venezolanas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

"Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela -un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar- es inmoral, criminal e ilegal", dijo Maduro el viernes en un acto con diputados en el Parlamento.



El despliegue de los buques destructores representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.



¿Qué dicen Trump y Maduro?

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio. Además de los barcos, la prensa estadounidense informó de un plan para enviar también 4.000 marines a la zona.

Publicidad

Trump "está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados. "El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror", expresó.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico bautizada Cartel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista. Washington ofrece también una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de "David contra Goliat". (Lea también: Valla con recompensa por Maduro y Cabello aparece en la frontera de Colombia con Venezuela)

Publicidad

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles. Ya antes anunció un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

"No saco 4,5 millones de votos en la presidencial, ¿cómo va a tener 4,5 millones de milicianos?", cuestionó Edward Rodríguez, analista político que trabajó antes con la oposición. Se refiere a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición y Washington tacharon de fraudulenta. (Lea también: Diosdado Cabello dice que EE. UU. cree “que con amenazas van a lograr lo que no han logrado con los votos”)



“DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos”

La opositora Machado hizo una publicación en X este sábado 23 de agosto para pedirles a los venezolanos que no se enlisten en las milicias de Maduro. “A cada uno de los empleados públicos, militares, policías, bomberos, jueces, fiscales, maestros, enfermeras, campesinos, transportistas, a todos les digo que esto se acabó. Que se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela que se levantará orgullosa de las ruinas, y que nunca jamás volverá a sufrir la opresión, la miseria y la injusticia”, escribió.

Y agregó: “Nuevamente, DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden. Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo. ELLOS SÍ”.

Según ella, Venezuela presencia “un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia. Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP Y NOTICIAS CARACOL