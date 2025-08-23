Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Presidente Petro visitó a policías heridos tras ataque en Amalfi: así fue el encuentro

Presidente Petro visitó a policías heridos tras ataque en Amalfi: así fue el encuentro

El mandatario llegó al hospital Central de la Policía de Bogotá acompañado por la Cúpula Militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 23, 2025 04:52 p. m.
Petro.jpg
Presidente Petro junto a policías heridos tras ataque a helicóptero en Amalfi. -
Foto: redes sociales

Tras un ataque de las disidencias en Amalfi, Antioquia, el presidente Gustavo Petro visitó a los uniformados heridos, quienes se encuentran en el hospital Central de la Policía de Bogotá. El mandatario llegó acompañado por la cúpula militar y el ministerio de Defensa, Pedro Sánchez.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El mandatario llegó sobre la 1:50 de la tarde, fuertemente custodiado. Con esta visita, Petro espera hablar con los integrantes de la fuerza pública, tras este grave atentado que dejó un saldo de 13 policías muertos y otros 4 gravemente heridos.

Este es el estado de los policías heridos tras atentado en Amalfi

Noticias Caracol conoció que tres de los policías que llegaron al centro médico de Bogotá previamente citado se encuentran en condición estable, en una habitación; por otro lado, el otro hombre herido será intervenido quirúrgicamente por una fractura en el radio izquierdo.

Por otro lado, los cuerpos de los policías heridos continúan en Medellín. Se espera que el traslado hacia sus lugares de origen se haga entre la tarde y la noche de este sábado 23 de agosto. Las autoridades adelantan actualmente las respectivas revisiones e inspecciones antes de definir la ruta final para este procedimiento.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

