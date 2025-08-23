Publicidad

BOGOTÁ
Mujer que golpeó a joven en Transmilenio tras presunto caso de acoso se pronuncia: esto dijo

Mujer que golpeó a joven en Transmilenio tras presunto caso de acoso se pronuncia: esto dijo

La mujer apareció en un video viral en el que se le ve golpeando a un joven, quien según sus palabras, habría intentado acosarla. A través de redes sociales explicó lo acontecido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 23, 2025 07:55 p. m.
Acosoen Transmilenio.jpg
La mujer explicó lo acontecido desde sus redes sociales.
Foto: redes sociales

Un presunto caso de acoso se presentó en un alimentador de Transmilenio y desató un fuerte altercado entre una mujer, quien sería la víctima de este hecho, y un joven que, supuestamente, cometió el acto. En un video viral, divulgado en redes sociales, se ve al sujeto siendo golpeado en reiteradas ocasiones por la víctima, quien lo insulta en reiteradas ocasiones.

Luego de que dicha grabación se hiciera viral en redes sociales, la mujer contó su versión de los hechos a través de su cuenta de X. En ella sostuvo que había sido víctima de tocamientos abusivos por parte del joven, en un bus alimentador del sistema de transporte público de Bogotá. "¡Depravado!", gritaba la mujer en reiteradas ocasiones mientras golpeaba al sujeto, tal como lo documentaron los diferentes videos.

Desde su cuenta de X, la mujer dio a conocer que todo aconteció en el alimentador 10-8 (Olarte Timiza). La denunciante dijo que ingresó al vehículo y, al intentar tomar un asiento, sintió como un joven que sería menor de edad le tocó uno de sus glúteos. Sostiene que una mujer que se encontraba dentro del vehículo, quien la acompañó y la auxilió, también fue testigo de lo que había sucedido.

"Tomé el alimentador 10-8 (Olarte Tímiza), al intentar tomar asiento al lado de una muchacha que muy amablemente me ayudó y fue testigo de lo que pasó, el joven de 17 años me tocó en el glúteo", sostuvo la afectada.

La mujer asegura que se encuentra solicitando los respectivos videos que documentarían los momentos exactos en los que ocurrieron los hechos para poder hacer los correspondientes procedimientos legales. Por su parte, Transmilenio respondió a la denuncia divulgada por la mujer, aclarando que "la competencia recae en las autoridades correspondientes como la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes son los responsables de adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones de Ley".

"Lamentamos este tipo de comportamientos inaceptables y no toleramos ningún acto de acoso o violencia, especialmente aquellos dirigidos contra mujeres en sus diversidades. Hacemos un llamado contundente a la comunidad para rechazar y erradicar estos comportamientos y evitar que se repitan en nuestro sistema de transporte", escribió Transmilenio.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

