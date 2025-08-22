Desfile de carros clásicos en Bogotá: cuándo es, dónde verlo y cuál es el recorrido

Bogotá se alista para una de sus tradiciones más emblemáticas: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que tendrá lugar este sábado 23 de agosto a partir de las 9:00 a.m. Este evento, que rinde homenaje a la historia automotriz en el marco del cumpleaños 487 de la ciudad, congregará a más de 350 vehículos de colección, algunos con casi un siglo de existencia, y contará con la participación de delegaciones de once ciudades colombianas.

La ruta trazada para esta edición abarca un recorrido de 16.3 kilómetros. Los automóviles iniciarán su trayecto desde el Movistar Arena, para luego avanzar por la calle 53, la carrera Séptima, la calle 94 y la avenida NQS, antes de retornar al punto de partida. Este itinerario ofrece a los espectadores un viaje a través del tiempo, conectando la evolución automotriz con la transformación urbana de la capital. Entre los vehículos destacados que desfilarán se encuentran un carro de bomberos clásico de 1928, un Ford Sedan de 1932, un Packard de 1939, un DeSoto Convertible de 1947, un Cadillac de 1955, un Renault Floride de 1963, una Chevrolet ChevyVan de la década de 1980 y el icónico Volkswagen Beetle, conocido como "Cupido motorizado". Cada uno de estos modelos representa un hito en el diseño y la ingeniería, así como momentos culturales y sociales específicos.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos ha sido institucionalizado como patrimonio cultural rodante mediante Acuerdo Distrital. Este reconocimiento subraya su importancia para la capital colombiana, que celebra su aniversario número 487. El evento se ha consolidado como uno de los desfiles más importantes de América Latina, atrayendo a una audiencia estimada de más de 100.000 personas. Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), señaló que este desfile es más que una exhibición de vehículos; representa un viaje en el tiempo que une a diferentes generaciones y pone de manifiesto cómo el turismo puede construirse a partir de la memoria, la pasión y la comunidad. Mauricio Varela, presidente del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA), destacó la magnitud del evento, señalando que los vehículos recrearán la historia desde principios del siglo XIX hasta la década de 1980.



Además de su valor cultural, el desfile genera un impacto económico significativo, proyectado en aproximadamente $4.000 millones para la ciudad. Esta inyección económica dinamiza sectores clave como el transporte, la gastronomía, el alojamiento y el comercio. El director del IDT enfatizó que eventos como este fortalecen la cadena turística de la ciudad, contribuyen a la dinamización económica y proyectan a Bogotá como un destino capaz de ofrecer experiencias únicas. La iniciativa se alinea con estrategias como 'Bogotá Te Inspira', que busca posicionar a la capital a través de grandes eventos culturales y turísticos. La participación ciudadana en este tipo de actividades es fundamental para el desarrollo cultural y turístico de la ciudad.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos es un espectáculo accesible para todos los públicos, prometiendo despertar recuerdos y evocar experiencias nostálgicas sobre el desarrollo de Bogotá. La invitación se extiende a bogotanos y visitantes para que se unan a esta celebración que combina tradición, turismo y cultura, brindando un momento de disfrute y conexión con el pasado de la ciudad. La agenda cultural de Bogotá ofrece además otras actividades, conciertos y talleres para todas las edades.

