Acordeonero El Negrito Osorio denunció que fue víctima de secuestro y robo: "Arrepiéntanse"

El acordeonero El Negrito Osorio contó en sus redes sociales que criminales le robaron una camioneta y, como si fuera poco, lo secuestraron por más de 6 horas. El músico aprovechó la ocasión para agradecer a sus fanáticos por el apoyo.



"Doy gracias a Dios por el apoyo, sus oraciones, anhelos y deseos, pues Dios es grande. De todas formas, no fue fácil, casi 6 horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios está en nuestros corazones y dice que amemos, aún, a nuestros enemigos”, manifestó el músico Dagoberto Osorio.

Asimismo, El Negrito Osorio envió un mensaje a quienes se robaron su camioneta de marca Toyota TXL y de color negro, un hecho ocurrido en el municipio de Becerril, Cesar.

“A los que no me han entregado el carro, quiero decirles que los amo. Se llevaron mi carro y me preguntaron si tenía GPS y yo les dije que no, que el único que lo cuida es el Señor con la misericordia. Yo no quiero pagar mal por mal, a los que me robaron el carrito, los amo. No me han robado a mí, le robaron al mismo Dios. Arrepiéntanse, no hagan más eso”, indicó el músico.

Publicidad

Haciendo una referencia bíblica, el músico aseguró que “no está triste” y que dejará el caso en manos de la justicia, misma que, según él, es impartida por Dios.

“Se perdió un carro, no se preocupen, el señor me manda tres, cuatro, cinco o seis, los que él quiera conforme a su voluntad”, agregó El Negrito Osorio.