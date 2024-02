Tras casi tres meses de investigación, la Policía de Cundinamarca capturó al jefe de una banda que aterrorizó por varios meses a los habitantes del sector del Tequendama. En uno de los robos, según los investigadores, asesinó a un hombre y abusó sexualmente de la esposa.



La vida de Mario Villabón, de 33 años, su esposa y sus hijos dio un giro fatal en la madrugada del 12 de noviembre pasado. Los responsables de esa desgracia son dos tenebrosos atracadores de viviendas que actuaban en Cundinamarca.

“Cuando llegamos a la casa, los tipos estaban adentro. Yo abrí el portón y mi esposo entró en la moto, nos apuntaron con un arma y nos hicieron tirar al piso. Empezaron a preguntar por la plata: ‘dónde está la plata, dónde está la plata’', y nosotros no teníamos”, cuenta la mujer que fue víctima de abuso.

Los amarraron de pies y manos y, luego, los dos asaltantes abusaron sexualmente de ella: “dijeron que a mí me iban a entrar a la pieza un ratico, le dijeron a él. Me ingresaron a la pieza, abusaron de mí y, no contentos con eso, me golpearon y salieron a golpearlo a él y decirle que la plata, que la plata, que dónde guardaba la plata, cuando escuché que hicieron dos tiros”.

Esa misma madrugada, los asesinos pasaron a la casa vecina, en la que también robaron.



“Se llevaron la moto de mi esposo, porque fue en la que huyeron. Mi celular y el de mi esposo, la plata. Tengo entendido que a los dueños de la casa le robaron un computador, los teléfonos y plata”, agregó la víctima.

La mujer asegura que pasadas las seis de la mañana salió corriendo por la carretera a pedir ayuda y luego llegó la Policía de Cundinamarca, que inició la investigación. Recolectó videos en los que se veía a uno de los asesinos huyendo por las vías de Anapoima, en la moto del asesinado Mario.

Tras la persecución de la Policía, alias Alexander huyó a Bogotá y se escondió en la casa de su esposa, donde prendió uno de los computadores robados. El aparato envió la alerta a los familiares de las víctimas y la dirección donde se encontraba.

Luego el llamado asesino de Anapoima huyó hacia Melgar, Tolima, donde se hizo pasar por jardinero para ocultarse de las autoridades, pero allí fue detenido.

A este hombre y a varios de sus cómplices, que están en la mira de la Policía, se les atribuyen, dice las autoridades, más del 30 por ciento de los casi 100 robos de viviendas que se registraron en sector del Tequendama en los últimos meses.

“Eso es humillante, ojalá se pudriera en la cárcel y ojalá la justicia se haga, porque hay muchos casos que los cogen y no pasa nada”, puntualizó la víctima.