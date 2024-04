Después de permanecer durante más de un mes en delicado estado de salud, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, en el Magdalena, Hegel Alfonso Garizao, fue dado de alta. El mandatario sobrevivió a un atentado contra su vida.



Hegel Alfonso Garizao permaneció en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Porto Azul desde el pasado cinco de marzo. Hasta este lunes fue dado de alta.

“Mi recuperación ha sido exitosa. Duré un mes en cuidados intensivos, donde me debatía entre la vida y la muerte por el atentado que me hicieron, cuatro impactos de bala. Uno de ellos afectó en ese momento el pulmón derecho y otro que me dieron por la boca, que fueron los impactos más graves que recibí”, afirmó Hegel Garizao, alcalde de Santa Bárbara de Pinto, sobre su estado de salud.

De acuerdo con la cronología de los hechos, Garizao cuenta que todo ocurrió cuando iba saliendo de una socialización “que teníamos de una obra que está en ejecución en estos momentos en el municipio. Cuando vengo saliendo, yo escucho el grito de mi asesor jurídico porque venía el encapuchado sobre mí, me cogió a quemarropa y, sin intermediar palabra, empezó a dispararme. Me pegó un primer tiro en la boca y yo di vuelta y ahí comenzó a darme tres impactos más”.

En esos momentos, la angustia se apoderó del hombre que había caído al suelo por los disparos: “uno piensa de todo, en la familia, en los hijos, porque yo tengo hijos pequeños. Yo tengo un niño con discapacidad y a uno se le pasa cualquier pensamiento por la cabeza en ese momento y uno ya cree que la vida se le va a acabar".

Publicidad

En cuanto al hombre que perpetró el hecho y al verdadero autor intelectual del crimen, el alcalde señala que, en el lugar de lo ocurrido, “la comunidad se conmocionó y la gente cogió al sicario que contrataron para que me hiciera el atentado. Él manifestó que era Ricardo Andrades Martínez de Santa Barbara de Pinto, un exalcalde; eso no lo digo yo, eso lo dice el sicario. Eso está en investigación en la Fiscalía. Me decía ayer el sargento de la Policía que eso va por muy buen camino”.

Lo más curioso de este caso es que el presunto hombre que contrató al sicario estaría en la socialización con la que sería después la víctima del atentado, pues así lo aseguró Garizao: “él estaba en la socialización escribiendo, yo si veía que estaba que escribía por teléfono todo el tiempo, pero como uno no se imagina que una persona va a estar planeando la muerte de uno. Yo estaba desapercibido, estaba dedicado a la socialización y salí desprevenido cuando el sicario se me acerca y me dispara”.

Publicidad

De acuerdo con el mandatario, esta es la versión del presunto sicario que fue capturado.

Lo que está pidiendo el alcalde de Santa Bárbara de Pinto es que las autoridades y Fiscalía le den celeridad a esta investigación para que se establezca realmente quién atentó contra su vida y que su caso no quede en la impunidad.