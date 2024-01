Cochero señalado de millonario cobro a turista extranjera en Cartagena apareció: "Le pido disculpas"

Una turista canadiense denunció que le cobraron cerca de 17 millones de pesos por un paseo que le hizo un cochero de Cartagena. El hombre señalado de pedir la increíble suma apareció y se pronunció.



En un video difundido por la Asociación Cartagenera de Cocheros, Iván González Jiménez contó que todo ocurrió cuando la turista canadiense manifestó que no tenía dinero en efectivo y se trasladaron hasta donde una mujer que manejaba datáfono para pagar.

“Al día siguiente, yo voy a trabajar como si nada y un compañero me dice: ‘Iván, ahí te dejaron esto’. Cuando yo miro, es un millón de pesos. Yo vi eso y lo guardo. A las pocas horas, me dice otro compañero que me está buscando la Policía. Cuando me hacen la investigación, me sueltan”, contó.

Al día siguiente, dijo el cochero, se presentó "a la estación para llevar a los policías a donde estaba la dueña del datáfono. Cuando estábamos con ella, llegan los de la Sijín. Ellos me dijeron que tenía que acompañarlos. Fuimos a Manga y me tomaron la declaración. Yo devolví el excedente y cobré lo del recorrido que me pertenecía".

Además, el conductor le pidió excusas a la turista, quien exigió a las autoridades medidas con respecto al caso. “Le pido disculpas a la turista. Es la primera vez en mis 15 años manejando coche que me pasa esto. Ni la Asociación Cartagenera de Cocheros ni yo tenemos culpa”, manifestó.

Publicidad

Según contó la turista, identificada como Yu Chen Lin, ella acordó con el cochero un pago por 100.000 pesos para conocer la historia de las encantadoras calles y plazas del centro histórico de la ciudad.

Cuando el paseo finalizó, la mujer se dispuso a pagar con tarjeta de crédito. Sin embargo, el cochero no contaba con datáfono, por lo que le dijo a la mujer que lo acompañara a la plaza Fernández de Madrid, lugar donde una conocida efectuaría la transacción.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó, luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó, ella se fue y dijo ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje'”, comentó Yu Chen Lin.

Publicidad

La ciudadana extranjera afectada agregó que los siguientes días estuvo revisando los estados de su tarjeta y encontró que le "cobraron 4.500 dólares", cerca de 17 millones de pesos.

"Fui inmediatamente a hablar con la Policía y un oficial me dijo que los servicios de carruajes con caballos empiezan a funcionar a partir de las 5 p. m., y que a esa hora ellos podrían empezar a investigar”, afirmó.

Yu Chen Lin enfatizó que este fue su primer viaje a Colombia y que la experiencia se vio empañada por el amargo episodio.

“Este viaje a Cartagena me trajo tristeza y experiencias desagradables. Esa estafa que experimenté puede dañar completamente la experiencia en el país, especialmente en la ciudad, que es un destino popular”, concluyó.



Se conoció que la Asociación de Cocheros de Cartagena tomó medidas en el asunto y decidió apartar al cochero de su trabajo.