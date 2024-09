Emergencia en Barranquilla: fuertes aguaceros dejaron a un taxista atrapado bajo escombros

Durante las primeras horas del miércoles 25 de septiembre de 2024, Barranquilla y su área metropolitana fueron azotadas por fuertes vendavales que generaron emergencias en diferentes puntos del territorio.

>>> Puede interesarle: “Si me quedo más en la terraza, el árbol me mata”: afectada por vendaval en Atlántico

Taxista se salvó de milagro

En el barrio Villa San Pedro, en el suroccidente de Barranquilla, las fuertes brisas derribaron una pared que cayó encima de dos vehículos que transitaban por la zona. La comunidad se unió para ayudar a un taxista que quedó atrapado bajo los escombros.

"Viene un vehículo de allá. Cuando le doy el paso la pared me viene encima. Me parte el vidrio delantero y trasero. De milagro estoy vivo, yo no sé ni por qué estoy echando el cuento, Dios me salvó, me guardó", relató Deivis Arrieta, conductor afectado por el vendaval.

Publicidad

El taxista aseveró que tiene varias heridas en el cuerpo y su vehículo quedó destruido, por lo cual pide al conjunto al que pertenece la pared derribada que le ayude a solucionar los daños causados por el accidente.

Además de este hecho, los vendavales ocasionaron múltiples daños en diferentes zonas de la ciudad. Se reportaron árboles caídos y viviendas destechadas en Barranquilla y Soledad.

Publicidad

Las autoridades hacen un llamado a la precaución de la comunidad, puesto que no se descarta que en las próximas horas se sigan registrando lluvias como efecto indirecto de una tormenta tropical.

Lluvias azotan a Barranquilla

Las lluvias han causado diversas emergencias en las últimas semanas. Una de ellas ocurrió el pasado 12 de septiembre, cuando una mujer quedó atrapada en su vehículo en medio de una calle inundada. En medio del aguacero, varios hombres procedieron a rescatarla.

“Dios mío, sáquenla”, se escuchaba decir a una persona en un video que mostró el momento del rescate de la conductora y cómo el vehículo fue arrastrado por la corriente.

Por fortuna, los hombres la pusieron a salvo, aunque el carro quedó a merced del agua y, luego de estrellarse contra un muro, fue arrastró por varios metros.

Publicidad

En la misma vía, otro conductor también fue sorprendido por la corriente. Sin embargo, pudo salir del peligro. El hecho sucedió en el norte de Barranquilla.

>>> Le recomendamos: Comunidad lanzó piedras contra policías que capturaron a un hombre en Barranquilla