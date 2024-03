“Este gobierno no tapa”: director de UNGRD habla de escándalo por carrotanques para La Guajira

El nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, habló en Noticias Caracol sobre el escándalo de los carrotanques en La Guajira, que condujo a la salida de Olmedo López. Afirmó que el gobierno de Gustavo Petro “no jugará a tapar las responsabilidades de las personas, sean de donde sean”, al dar detalles de los sobrecostos en los vehículos y las pólizas que no aparecen.



“Colombia está acostumbrada a ver escándalos de este tipo una y otra vez, pero este gobierno es un gobierno distinto y es un gobierno que no puede jugar a tapar las responsabilidades de las personas, sean de donde sean, y a mí, entre otras, por eso el presidente me otorga esta responsabilidad, porque a mí me tiene sin cuidado si son nuestros, si son del otro lado. Aquí las personas que se hayan excedido deben asumir sus responsabilidades, no solo políticas, sino penales”, dijo en su diálogo con Noticias Caracol.

Carrillo, que se posesionó el 11 de marzo como nuevo director de la UNGRD, en menos de una semana descubrió que no son 40 sino 80 los vehículos que se habrían adquirido para supuestamente abastecer de agua potable a La Guajira y a otra las ciudades del Caribe.

Los carrotanques no solo no están cumpliendo su propósito, sino que además no tienen las pólizas que les permiten movilizarse con toda seguridad. Además, hubo sobrecostos en la adquisición.

Según el funcionario, “en el momento en que tomé posesión del cargo, pues comencé a preparar un debate de control político para el que estaba citado ayer (miércoles) a las siete de la mañana. Y preparando ese debate me encontré con esta joya: no son 40, son 80, hay 40 más. Son un poco más pequeños, son de menor valor, pero pues básicamente salen de una orden de proveeduría que es melliza de la primera”.

Publicidad

Sobre el valor, Carrillo indicó que “la primera es una orden de proveeduría, que es la número 185, por un valor de 46.800 millones de pesos. Con esa se compraron los 40 primeros carrotanques dobletroque que tuvieron un valor de 1.170 millones cada uno”.

“La segunda es la orden de proveeduría número 192, por un valor de 29 mil millones de pesos, mediante la cual se compraron 40 carrotanques cada uno por un valor de 720 millones de pesos, unos carrotanques para transportar entre 5 mil y 7 mil litros de agua”, agregó.

Publicidad

Señaló que las órdenes “son idénticas, son básicamente el mismo modo de contratación y en mi opinión, insisto, yo no soy quién para juzgar al señor Olmedo López ni para juzgar a las personas que trabajaron con él en la entidad, eso lo harán los entes de control y la justicia, pero son exactamente iguales. Cambia el proveedor, pero se habrían podido utilizar unos mecanismos mucho más, creo yo, ajustados al principio de planeación para hacer estas adquisiciones”.

¿No se tiene establecido si habría sobrecostos en este segundo contrato de proveeduría?

“Las posibilidades de que haya sobrecostos son exactamente las mismas. ¿Cómo funciona esto? El señor Olmedo saca esa orden de proveeduría, la aprueba el que hasta hace poco era subdirector encargado y subdirector de manejo, el señor Sneyder Pinilla, y básicamente son ellos dos, yo con yo, y en tiempo récord se ordenaron esas compras y en cuestión de horas ya estaban adquiridas”, precisó Carrillo sobre el tema.

¿Qué pasó con las pólizas de los carrotanques?

El director del UNGRD dijo que es su “obligación adquirir esas pólizas. Los bienes del Estado tienen que estar asegurados y no tienen póliza a todo riesgo. Se suponía que eso estaba incluido dentro de la adquisición. Justamente, después de que empieza el escándalo, aparece un documento que, en mi opinión, es apócrifo, que es un documento que no aparece en la entidad, sino que apareció en medios de comunicación donde se desglosa el valor de los carrotanques y ahí se incluían los peajes, la gasolina, un seguro por unas cifras escandalosas, pero las pólizas no reposan en la entidad. Mi equipo de trabajo en la entidad, las personas que están allá desde hace tiempo, me dicen que las pólizas no están. Entonces, no hay forma de que esos carrotanques salgan de los batallones. Tendrán que quedarse ahí hasta que las pólizas se adquieran”.

Carrillo, en medio de su entrevista, le ofreció “una disculpa al pueblo guajiro porque es evidente que esos carrotanques no eran la solución. Aquí tenemos que buscar una solución de fondo y el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en ese sentido. Hay distintos proyectos que se vienen ejecutando a través de otros sectores. A la unidad le toca responder por la coyuntura, por la emergencia. Pero la solución de fondo para La Guajira no solamente es parte de la obligación en el marco del cumplimiento de una sentencia, sino además una de las principales banderas del presidente. El señor presidente está obsesionado con que esto sea una realidad, con que al pueblo guajiro finalmente se le cumple”.



Por otro lado, Carrillo manifestó que dentro de la unidad “hay unos cargos de libre nombramiento y remoción, que es el gabinete de Olmedo que está ahí y que llega con cada director. Y yo tengo la obligación de pedirles la renuncia protocolaria a esas personas. Quienes no la hayan entregado, pues deben entregarla, es lo mínimo, son las maneras. Imagínese que cambiara un presidente y se quedara el gabinete anterior, eso es simplemente imposible”.

Publicidad

El director de la UNGRD recalcó que el escándalo de los carrotanques “está tomando unas proporciones que son enormes y yo necesito personas de mi absoluta confianza en esos cargos directivos para poder garantizarles a los medios de comunicación, a los organismos de control y a la Fiscalía, que aquí las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito paguen”.

¿Qué tan fácil o difícil está siendo el acceso a la información dentro de la entidad?

“Yo estoy esperando esa renuncia protocolaria. Debo decir que algunos ya la han entregado, ese es el deber ser. Ni siquiera tendría yo por qué pedírselas. Pero bueno, digamos que a veces las personas tienen unos comportamientos bien peculiares”, mencionó al respecto.

Publicidad

Agregó que está “tratando de buscar la forma de reunirme con la procuradora también, y ojalá me pudiera reunir con la nueva fiscal. El señor contralor muy amablemente me recibió en su oficina y veo que están muy preocupados. Aquí se está desplegando un equipo del más alto nivel de parte de la Contraloría para poder dilucidar qué fue lo que sucedió acá y me comprometí con el señor contralor a tener toda la disposición y las puertas abiertas para que esto avance con celeridad”.