Hallan sin vida a Armando Rivero, rector de colegio en Sucre desaparecido hace 5 días

En la tarde de este miércoles 17 de julio fue hallado el cuerpo sin vida de Armando Rivero, rector de la Institución Educativa de Gavaldá, que había sido reportado como desaparecido 5 días antes.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para quien diera información que permitiera hallar con vida a Rivero, que además era gestor cultural.

El cuerpo del rector se encontraba debajo de un puente en la vía entre los municipios de Sampués y San Benito, y estaba en avanzado estado de descomposición.

¿Cómo desapareció Armando Rivero?

En la tarde del viernes 12 de julio, el rector fue reportado como desaparecido tras salir en su camioneta desde Sincelejo hacia el municipio de Ovejas, donde residía.

Al día siguiente su vehículo fue hallado incinerado en el corregimiento La Esmeralda en el municipio de Tuchín, en Córdoba, pero no había rastro de Armando Rivero.

La familia del rector dijo que el día de su desaparición, la víctima recibió una llamada y cambió su ruta, pero se desconocía su destino.

“Es un atentado a la educación”

La gobernadora de Sucre, Lucy García, rechazó el crimen de Armando Rivero, quien, según su administración, “además de desempeñarse con decoro y calidad en la docencia, dejó una gran huella en la cultura de la región. Fue un promotor y defensor del Festival Nacional de Gaitas de su natal Ovejas, en los Montes de María, evento que resalta el talento y la riqueza cultural de nuestra región”.

La funcionaria aseguró que “el asesinato del rector y gestor cultural Armando Rivero Manjarrez es un atentado a la educación y al futuro de las instituciones educativas que forman a los niños, niñas y adolescentes del departamento de Sucre”.

“Ante este doloroso suceso, requerimos urgentemente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que, en coordinación con las autoridades, se active un plan de protección a los docentes, no solo en Sucre sino en todo el país”, dijo la mandataria departamental.

La petición de la gobernadora se da porque en Sucre hay 26 docentes amenazados.

“A la fuerza pública se le solicita no bajar la guardia en la búsqueda de los responsables del asesinato del directivo docente y gestor cultural, para que este crimen no quede impune y para dejar claro que en Sucre no hay cabida para los violentos”, recalcó.

