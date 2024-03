Identificaron a los desalmados gota a gota que atacaron a una mujer que les debía 50 mil pesos

Las autoridades avanzan con la investigación del ataque de una banda de gota a gota contra la vivienda de una mujer en Barranquilla por una deuda de 50 mil pesos. Con la información de la comunidad, ya se logró la identificación de estas personas y los vehículos en los que llegaron al sitio.



En video quedó registrado el momento en que la banda de gota a gota atacó con palos y piedras la vivienda de una cliente. Las imágenes, según las autoridades, son la evidencia más clara que tienen para dar con el paradero de los responsables.

“La misma comunidad ha sido muy partícipe de dar información oportuna a la institución, eso nos ha permitido a través de la Sijín ya tener la identidad de estos particulares, así como las características de los vehículos en los que se movilizaban. Esto ya ha permitido aperturar una investigación criminal que avanza”, señaló el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

La mujer atacada por los gota a gota estaba acompañada por otra femenina y estaba con tres menores de edad al interior de la vivienda.

“Si yo no entro acá me hubiera cogido en la puerta de la entrada y me dan por la espalda” aseguró la víctima.

Publicidad

La Fiscalía General de la Nación ya trabaja en el caso y un abogado penal asesorará jurídicamente a la familia afectada.

“El código penal colombiano establece unas modalidades delictivas que faculta a la Fiscalía a pedir medidas de aseguramiento por este concurso de delitos como lo son el daño en bien ajeno, constreñimiento ilegal, amenazas y hasta qué punto hay usura dentro de la negociación que generó esta situación”, aseveró Romeo Pérez, abogado penalista.

Publicidad

Sobre este negocio ilegal, expertos en temas de seguridad piden intervención urgente de las autoridades.