Por pedir préstamo con gota a gota virtual terminó difamado y acusado de ser un abusador de niños

En Colombia, hay 9.000 víctimas de los llamados gota a gota virtual, prestamistas que abusan y extorsionan. Noticias Caracol pudo conocer varios testimonios de víctimas que incluso han perdido sus trabajos por cuenta de estos extorsionistas virtuales. La Corte Constitucional pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) poner en cintura a estas aplicaciones.



Yesid Rippe cuenta cómo su vida se volvió un infierno después de pedir dinero prestado a través de una aplicación móvil. A su cuenta le desembolsaron $200.000, que fue lo solicitado a un término de pago de 8 días con un 40% de interés. Sin embargo, las condiciones de préstamo cambiaron una vez dio clic.

“El plazo para devolver el dinero se convirtió en cinco días, pero cinco es el día límite, entonces a los tres días te empiezan a llamar que tienes que devolver el dinero ya, porque no son cinco días, sino tres y, si no cumples, pues empiezan con todo su acoso sistemático”, indicó la víctima.

Yesid denuncia que recibió mensajes donde lo trataban mal, posteriormente lo amenazaron con difamarlo ante todos los contactos guardados en su celular. “Enviaron una foto de mi cédula y al lado una foto de un niño con los ojos tapados, esto junto a un mensaje que decía que yo trabajaba con Secretaría de Educación y con el ICBF y que era un violador de niños y que me aprovecho de mi situación de trabajo con el Estado para hacerlo. La primera en recibir esa imagen fue mi mamá”, agregó el hombre.

Las amenazas subieron de tono

“Una de las aplicaciones me mandó una foto y un video de unas mesas con armas y la silla del copiloto de un carro con armas y literalmente el mensaje decía que ya sabían dónde vivía y que iban listos a levantar mi casa a bala”, comentó el hombre.

Un caso similar es el de Sergio Hernández. “Yo tuve una experiencia casi como con 12 aplicaciones. Utilizan diferentes estrategias, mensajes de textos a tus contactos y mensajes por WhatsApp”, contó.

Una aplicación en particular trascendió de la amenaza virtual a la persecución. En una de estas plataformas, la víctima pidió un crédito de $800.000, donde se había pactado el pago de 8 cuotas quincenales de $152.998, para un pago final de $1.223.984 pesos.

“Yo no estaba ni en la casa, ni en el trabajo, estaba haciendo las diligencias. Lo único que me dijeron era que me estaban buscando unas personas en una moto, que eran muy raras, que su vestimenta no era de un mensajero”, agregó Sergio Hernández.



Esta misma aplicación es la que ocasionó que la Corte Constitucional emitiera una sentencia en donde exhorta a la SIC a realizar seguimientos a las quejas relacionadas con plataformas que ofrecen préstamo de dinero.

En la tutela instaurada, la víctima denunció que en repetidas ocasiones agentes de la aplicación lo buscaron en su vivienda y fue amenazado por el no pago de una cuota, además del robo de datos y daño al buen nombre.

En el último año, más de 9.000 personas han denunciado situaciones similares con 89 aplicaciones investigadas por la Fiscalía. La Policía explica cómo funcionan estas plataformas en el momento en el que la víctima las descarga en su teléfono móvil.

“Caen en estas redes de préstamo y lo que llamamos el gota a gota, ¿cómo funciona?, pues bien, cuando el usuario descarga la aplicación, está dando los permisos o los credenciales de acceso para que esa aplicación local capte los datos que hay en su celular”, indicó el mayor Julián Celi, investigador de la seccional criminal.

Autoridades alertan sobre este delito cibernético. “En el fenómeno del gota a gota se puede establecer un concurso de delitos. El primero es el acceso abusivo sistema informático, violación de datos personales, concierto para delinquir, cuando se demuestra que hay una estructura criminal detrás. Esta extorsión, amenaza e injuria y calumnia”, puntualizó el uniformado.

Las denuncias frente a estos casos se pueden realizar en el CAI virtual de la Policía. Noticias Caracol consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los casos denunciados y el fallo de la Corte, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.